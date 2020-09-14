Кличко сказав, як в умовах "помаранчевої" зони працюватиме транспорт у Києві

Обмеження, які вводяться у Києві через оголошення "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки, не вплинуть на роботу громадського транспорту.

Він курсувати за звичним графіком та розкладом. Про це заявив мер Віталій Кличко під час брифінгу у понеділок, 14 вересня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Весь наземний громадський транспорт столиці курсує і буде курсувати за звичним графіком та розкладом, який оприлюднено. Крім транспорту, рух якого тимчасово змінили через ремонтні роботи на дорогах", – сказав він.

За його словами, щодня на маршрути в столиці виходять 350 автобусів, майже 330 тролейбусів та понад 260 трамваїв. Інформація про зміну маршрутів можна знайти на сайті "Київпастрансу" та на сторінках компанії у соцмережах.

Мер відзначив, що громадським транспортом треба користуватися в разі нагальної необхідності – аби доїхати на роботу чи у справах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ потрапив до "помаранчевої" зони адаптивного карантину через реєстрацію за останні сім днів більш ніж сотні випадків коронавірусу на 100 тисяч населення за добу. Тож із понеділка, 14 вересня, у місті почали діяти нові заборони.

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