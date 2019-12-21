Кланова система влади: як львів’яни будівельний Олімп Києва захопили

На офіційному сайті Держархбудінспекції з’явилася цікава новина про те, що в.о. голови Держархбудінспекції Олександр Строкач особисто втрутився в містобудівну ситуацію на Львівщині.

Ми вирішили з'ясувати, якими підводними течіями обумовлена така діяльність команди ексголови Держархбудінспекції Олексія Кудрявцева, та що спонукало їх розпочати кампанію зі звільнення директора Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області.

Читайте деталі – у матеріалі OBOZREVATEL.

"У зв'язку з чисельною кількістю скарг та повідомлень щодо проявів корупції з боку Департаменту Держархбудінспекції у Львівській області в.о. голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України Олександр Строкач приїхав до Львова, щоб особисто перевірити роботу територіального органу" – йдеться у повідомлені.

В цій новині не було висвітлено жодних конкретних фактів або показників діяльності територіального органу. Незрозуміло, чому Строкач виїздить на "повідомлення про прояви корупції" замість правоохоронних антикорупційних органів, яких так багато створено в Україні.

Тим більше, що у ЗМІ багато фактів зловживань в інших областях, а Львівська область традиційно одна з найменш проблемних. Загалом такого типу безфактові публікації свідчать лише про те, що за відсутності реальних підстав для заміни керівництва розпочинається підготовка підґрунтя для звільнення посадовця. Таке вже неодноразово проводив Олексій Кудрявцев на посаді голови Держархбудінспекції. Судячи з наявної інформації, те ж саме робить зараз його людина на цій посаді.

Є такий собі львівський забудовник Ростислав Мельник. Засновник будівельної компанії "РІЕЛ" та син львівського ексрегіонала. Користь дружби з чиновниками він зрозумів, коли у 2003 році розпочав успішний будівельний бізнес, повернувшись із заробітків у Великобританії.

За "дивним збігом", в цей самий час його батька Леоніда Мельника призначали на посаду Першого заступника Голови Львівської облдержадміністрації у тому ж таки 2003 році.

Виходячи у 2013 році на будівельний ринок Києва, Мельник познайомився з невідомим тоді ще столичним "рішалою" Олексієм Кудрявцевим, який у 2015 році став главою ключової структури для Мельника – Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Цей тандем був напрочуд успішним для компанії РІЕЛ, ми зробили невеличку аналітику перебування Кудрявцева на посадах в ДАБІ та впливу на орган з показниками реалізованих проєктів із сайту компанії РІЕЛ.

Все дуже наочно, навіть не треба коментувати. А тепер повертаємося до глави Львівської ДАБІ.

Пара яскравих прикладів. Під час введення в експлуатацію житлового комплексу класу наслідків СС3, сертифікат видається Держархбудінспекцією, але Львівське ДАБІ має підтвердити відповідність нормативам та проєктній документації. Тому, якщо місцеві чиновники займуть принципову позицію, розуміючи, що беруть на себе відповідальність, буде негативна довідка та відмова у видачі сертифіката.

Тому Кудрявцеву зі Строкачем з метою виконання зобов'язань перед своїм товаришем доводиться якимось чином переконувати місцевий орган, або ж тримати такого собі "фунта" – інспектора, який не розуміючи всього обсягу відповідальності, підписує документи.

Другий приклад. Забудова промислової території Львівського міського молочного заводу кварталом багатоквартирної житлової забудови з об'єктами громадського призначення, дошкільним навчальним закладом, підземними і наземними паркінгами та об'єктами інженерної інфраструктури на вул. Рудненській, 8.

Дозвіл видається, незважаючи на класичні відхилення проєкту від детального плану території, незабезпечення норм щодо паркомісць та прибудинкових майданчиків та недотримано навіть норми щодо інклюзивності споруд, якими так полюбляло хизуватися Міністерство Альони Бабак.

Змушуючи забудовника надавати повний пакет документації та усувати порушення – цей керівник, створює дискомфорт для близького товариша Кудрявцева. Тим більше, що до кінця 2019 року цьому забудовнику потрібно здати певну кількість об'єктів. Також, у найкращих традиціях будівельних пірамід, необхідно нарощувати кількість об'єктів будівництва, поки Кудрявцев контролює ДАБІ. Це буде забудова території ПАТ "Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту", Львівського міського молочного заводу, територія військової частини тощо.

Закриваючи очі на порушення під час видачі дозволів, потім дуже важко переконати видати документ про відповідність. Є певне розуміння того, як працює ДАБІ та які грошові потоки крутяться на цьому ринку. Як казав колись Кудрявцев у вузькому колі: "п'ять на двох не ділиться". Тому, за його логікою, краще замінити незалежного місцевого керівника на людину забудовника, якій не треба нічого пояснювати.

Тому цього керівника просто вирішено замінити на особу, лояльнішу до Мельника та компанії РІЕЛ. За нашими даними, так Кудрявцев уже робив у Херсонській області, зробить і у Львівській.

Ситуація виглядає саме так, наче керівник Львівської ДАБІ перестав бути зручним, не підписуючи сумнівні документи щодо готовності об'єктів за вказівкою Кудрявцева та Строкача. Адже відповідальність за введення в експлуатацію нестиме саме він. А як вміє Кудрявцев перевзуватися у повітрі, перегортати ситуацію та виставляти усіх корупціонерами, він дуже добре знає.

Ну а тепер ще вишенька на торті. Якщо придивимось до біографії Міністра розвитку громад та території Альони Бабак, то знайдемо цікаві факти

Нагадаємо, що "Самопоміч" – це політичний проєкт відомого Львівського мера Андрія Садового, який особисто підбирав команду лояльних однодумців.

З цього, по-перше, зрозумілим стає поява головного архітектора міста Львів Юліана Чаплінського на посаді заступника Альони Бабак.

По-друге, мабуть саме через львівського забудовника Мельника, Кудрявцев отримав протежування та рекомендації перед новою міністеркою як полум’яний борець із корупцією та повернув собі вплив на Держархбудінспекцію.

Гадаємо, ми щойно знайшли потенційне джерело фінансування партії "Самопоміч", ну ви розумієте, куди буде спрямований корупційний потік із ДАБІ. Це може обумовлювати дивну поведінку міністерки та заплющування очей на очевидні речі в Держархбудінспекції.

Кланова система нікуди не поділася. Донецьких замінили Вінницькі, а їх зі свого боку заміняють Львівські.

А поки що президент Зеленський виконує за Альону Бабак її безпосередню роботу, вирішуючи проблему заморожування будівництва житлових комплексів корпорації "Укрбуд".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!