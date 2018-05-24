Кияни ризикують залишитися без тепла і води: столиця опинилася на межі техногенної НП

Більша частина киян - без гарячої води. І якщо ситуація не зміниться, в опалювальний сезон столицю очікують великі проблеми. Київрада прийняла рішення розірвати відносини з "Київенерго", а замість цього передати функції поставки гарячої води і тепла новому комунальному підприємству - "Київтеплоенерго". Ситуація загострилася, коли "Нафтогаз" заявив, що якщо нове підприємство є правонаступником, то має взяти на себе зобов'язання виплатити і накопичений у киян борг - 5 млрд грн. Місцева влада від такої пропозиції відмовилася, в результаті у заручниках опинилися мільйони киян.

OBOZREVATEL з'ясовував, що очікує жителів столиці і як вирішуватимуть проблему.

Питання на 5 мільярдів

"Київенерго" за час своєї роботи накопичив перед "Нафтогазом" борг у розмірі майже 5 млрд грн. Підприємство спалювало газ для підігріву води та генерації тепла, надавало комунальні послуги, але гроші за них отримувало не в повному обсязі. У столиці платіжна дисципліна досить висока, але практично в будь-якому будинку знайдеться кілька квартир, які ігнорують платіжки за комуналку. Опалення їм "відрізати" не можуть, тому тепло постачають, а борги зростають. Серед боржників перед "Київенерго" числяться і деякі державні підприємства, і навіть сама держава, яка несправно відшкодовує витрати на пільги та субсидії.

Київська влада прийняла рішення: опаленням і гарячою водою тепер займатиметься "Київтеплоенерго". "Звільнене" підприємство почало передавати свої активи, але коли постало питання про сплату боргу - ситуація опинилася у мертвій точці. З одного боку "Нафтогаз" відмовляється підключати комунальне підприємство до газу доти, доки воно не візьме на себе зобов'язання сплатити борги "Київенерго", з іншого боку місцева влада стверджує: хто борги накопичив, той нехай і сплачує.

КМДА "Київтеплоенерго" - новий постачальник тепла і гарячої води.

Причому "Нафтогаз" не вимагає негайно виплатити 5 млрд, досить взяти на себе зобов'язання погасити борг. Інакше підприємство ризикує опинитися в ситуації, коли поставлений на мільярди гривень газ виявиться для киян безкоштовним.

"Логічно, що, беручи на себе заборгованість перед "Нафтогазом", "Київтеплоенерго" має отримати і право вимагати гроші з боржників "Київенерго". Зокрема, це стосується розрахунків держави з пільг та субсидій за вже поставлений газ і компенсації різниці в тарифах" , - пояснюють у компанії.

"Логічно, що, беручи на себе заборгованість перед "Нафтогазом", "Київтеплоенерго" має отримати і право вимагати гроші з боржників "Київенерго", - пояснюють у компанії.

У той же час мер Віталій Кличко вважає, що це відносини двох підприємств, і місцевої влади вони не стосуються. "Відмову мотивують наявністю боргів попереднього користувача - "Київенерго". Розмір боргів - майже 5 млрд грн. Це борги, які накопичувалися роками. І їхня доля має вирішуватися на національному рівні, враховуючи масштаб питання", - заявив Кличко. Поки ні у "Нафтогазі", ні в КМДА спільного рішення не дійшли.

Столиця на межі комунального НП

Якщо ситуацію не врегулювати, взимку жителі столиці можуть просто замерзнути. Юрист Правової корпорації "Татаров, Фаринник, Головко" Антон Авраїмов вважає, що проблема у відсутності законодавчого регулювання подібних ситуацій, тому питання має вирішити суд. "З одного боку, компанія "Київенерго" приватна і повинна самостійно відповідати за свої борги. З іншого боку, є інший бік медалі. "Київенерго" стверджує, що вони свою діяльність вели виключно ефективно. А борги накопичилися через те, що населення несправно платило. Я впевнений, що ця суперечка буде вирішуватися у суді. Обидві сторони мають свої аргументи", - пояснює юрист.

У той же час в КМДА кажуть, що у Києві є загроза НП техногенного характеру, а в питання має втрутитися Кабмін. Так, "Нафтогаз" підпорядковується уряду, і якщо міністри ухвалять рішення зобов'язати компанію укласти договір з новим комунальним підприємством, а вже потім вирішувати проблему з боргами, вони, найімовірніше, такому рішенню підкоряться.

Антикор Тепла взимку може не бути

"Є час, і місто зробить все, щоб не сталося надзвичайної ситуації техногенного характеру, але така загроза є. "Нафтогаз" надіслав відмову укладати договір з КП "Київтеплоенерго", мотивуючи це тим, що місто має взяти на себе борги "Київенерго". Це борги населення, пені та штрафи, на погашення яких немає джерела фінансування, це і різниця тарифів, і борги по пільгах, і субсидії. Ця робота має проводиться на національному рівні", - розповіла OBOZREVATEL радник заступника мера Юлія Грамотна.

Поки підприємства та органи влади шукають крайніх і вирішують, хто має заплатити 5 млрд грн за спожитий газ, жителі столиці залишаються без центрального гарячого водопостачання, а опалювальний сезон можуть прожити і без тепла.