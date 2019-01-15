Кияни отримають нові платіжки за електроенергію: як оплатити заборгованість

Мешканці Києва у лютому можуть отримати два рахунки за спожиту електроенергію.

Перший – від нового постачальника, а другий – від оператора системи розподілу, в якому є борг за спожиту електроенергію у 2018 році, повідомив у коментарі OBOZREVATEL комерційний директор ДТЕК Київські електромережі Олександр Бемм.

Це пов’язано з тим, що в Україні розпочався перший етап державної реформи ринку електроенергії: енергопослуги клієнтам відтепер надаватимуть дві різні компанії.

Зокрема, оператор здійснюватиме діяльність винятково з розподілу електроенергії та експлуатації електромереж, а компанія-постачальник займатиметься постачанням електроенергії споживачам, відповідатиме за нарахування платежів і розрахунки.

Водночас за спожиту електроенергію у грудні 2018 року та можливі борги необхідно платити оператору.

"Якщо клієнт помилково оплатить заборгованість за іншими реквізитами, то, на жаль, борг залишиться непогашеним. Усім споживачам треба бути уважними у перехідний період, щоб уникнути непорозумінь", – резюмував Бемм.

Liga.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня запрацювала нова модель роздрібного ринку електроенергії. Усім споживачам доведеться підписати нові договори з постачальниками.

У НКРЕКП заявили, що звертатися до постачальників і розподільних компаній не варто, вони самі мають надіслати нові документи, вказавши ідентифікаційний код.

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