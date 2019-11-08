Кияни можуть залишитися без світла: під загрозою сотні тисяч людей

У Києві 172 тисячі квартир можуть залишитися без електроенергії через борги.

Зокрема загальна сума заборгованості киян становить 130 млн гривень, повідомляє UBR.

При цьому жителі столичних квартир можуть залишитися без світла навіть за борг у пару сотень гривень.

Згідно із законом це вже є достатньою підставою, аби клієнта відключили від електромережі. Квартир з такими боргами нарахували близько 80 тис.

"Ми знаємо чимало випадків, коли люди опинялися у списках боржників, втративши квитанцію і забувши її оплатити. Щоб не залишитися без світла, ми закликаємо киян уважно перевірити наявність боргу. Повторне підключення коштуватиме від 150 до 500 грн, і воно стане можливим тільки після сплати боргу та забере до 3 робочих днів", – повідомив комерційний директор ДТЕК Київські електромережі Юрій Коломійчук.

"Ось і виходить, що, забувши колись оплатити умовних 200 грн за електроенергію, можна залишитися в темній квартирі і отримати проблеми у вигляді повторного підключення, витрати зайвого часу і грошей", – резюмував він.

У Києві 172 тисячі квартир можуть залишитися без електроенергії через борги

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні з 1 січня 2019 року почала працювати нова модель роздрібного ринку електроенергії. Всім споживачам доведеться підписати нові договори з постачальниками.

Кабінет міністрів 5 червня ухвалив рішення про те, що запуск ринку електроенергії, запланований на 1 липня, переносити не будуть.

Щоб утримати тарифи, постачальників спеціальною постановою зобов'яжуть утримувати ціну в тих межах, які встановить профільний регулятор.

Очікується, що запуск ринку зруйнує наявну монопольну систему і дозволить українцям самостійно обирати, у кого і за якою ціною купувати електроенергію.

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