Киян попередили про проблеми житлового комплексу "Нивки-Парк"

У Києві зведення комплексу "Нивки-Парк" від забудовника "Інтергал-Буд" здійснюється на землях промисловості і частково колишніх землях сільськогосподарського призначення.

Однак, завдяки зусиллям замовника будівництва – ТОВ "Термогальванічний завод", житлова забудова в межах проспекту Перемоги та залізничних шляхів у Святошинському районі тепер можлива. Про це повідомляють експерти НЕРУХОМІ.

У 2017 році ця фірма виступила інвестором розробки проєкту плану території, у межах якого функціональне призначення земель було змінено: землі промисловості перетворили під житлове будівництво.

Потім "Інтергал-Буд" без дозволів почав споруджувати сам комплекс, який за планом повинен складатися з 12 будинків, будівель дитсадка і громадського харчування. У 2019 забудовник отримав дозвіл на зведення 1-4 будинків вже після того, як їх побудував.

Ввести в експлуатацію 5 і 6 будинки "Інтергал-Буду"" досі не вдається. Держархбудінспекція дає відмови. Одна з основних причин – невиконання технічних умов на електропостачання.

Водночас, це не заважає інвесторам вже там обживатися – забудовник дозволив оселитися без права власності на квартиру. Однак мешканці змушені платити за електроенергію за промисловим тарифами – 2.27 грн за кВт.

На будинки з 7 по 12 дозволів так і немає – забудовник має 24 відмови в їх видачі від ДАБІ.

За словами експертів, вкладаючи в "Інтергал-Буд" гроші, інвестори в цілому сприяють корупції в особливо великих розмірах, і зокрема роблять собі гірше. Тепер загальна кількість квартир в ЖК сягатиме 2 943, що на 727 більше, ніж спочатку було заплановано містобудівною документацією. Тобто щільність населення буде перевищена.

Водночас, забудовником зменшено чисельність місць у дитсадку – 120, замість запроєктованих 195. А загальна кількість машиномісць в паркінгу і на відкритих автостоянках складе всього 1 699.

Більш детально з нюансами будівництва Нивки-Парк, які виявили експерти НЕРУХОМІ, можете ознайомитися на сторінці РК, у вкладці Документи.