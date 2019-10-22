Китай і США обвалили ціни на нафту

Ціни на нафту еталонних марок у вівторок, 22 жовтня, впали в ході азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 58,52 долара за барель, що на 1,1% нижче за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Водночас ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) впав на 1,2% – до 53,35 долара за барель.

Котирування Brent впали ICE Futures

Котирування WTI впали ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals знизилася на 0,9% до 54,20 долара за барель.

Котирування Urals впали Maanimo

Ціни на сировину еталонних марок знижуються на тлі торгових переговорів США і Китаю, від яких значною мірою залежать перспективи світового попиту на нафту, передає "Інтерфакс".

За словами експертів, зберігаються сигнали ослаблення глобального економічного зростання які продовжують чинити тиск на нафтовий ринок.

Ціни на нафту впали

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні 2018 року США ввели нові ввізні мита у розмірі 25% на товари з Китаю. До списку потрапила низка найменувань китайської продукції загальною вартістю 16 млрд доларів. Ці мита є другою частиною зборів на імпортовані з КНР товари на загальну суму 50 млрд доларів. Перша частина була введена 6 липня і стосувалася товарів на 34 млрд доларів.

Трамп попередив Китай, що в разі дзеркальних заходів із боку Пекіна мита можуть бути додатково поширені на товари на суму 267 млрд доларів. Так, із урахуванням уже чинних заходів, митами буде обкладено практично весь обсяг китайського імпорту в США, який перевищує 500 млрд доларів на рік.

20 лютого 2019 року Трамп зажадав від Китаю зберігати стабільну вартість юаня у рамках торговельних переговорів між двома найбільшими економіками світу. Зокрема, Вашингтон розраховував, що Пекін відмовиться від штучної девальвації своєї валюти у відповідь на введення американських тарифів.

11 травня Трамп розпорядився запровадити мита на ввезення до Сполучених Штатів китайських товарів ще приблизно на 300 млрд доларів. У такий спосіб тарифи покриють весь імпорт у США з Китаю.

У серпні 2019 року обвал цін на сировину досяг 10%. Падіння вартості нафти викликане загальною негативною тенденцією на світових фінансових ринках у зв'язку з погіршенням торговельних відносин між Сполученими Штатами та Китаєм.

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