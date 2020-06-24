Кісенко назвав імпортний паритет – виправданою методикою для енергоресурсів

Застосування принципу імпортного паритету з врахуванням вартості доставки при ціноутворенні на енергоресурси є виправданою методикою. Про це заявив радник голови ГРС та член експертної ради при Міненергетики Андрій Кісенко.

"Ця методика показує абсолютно рівні можливості для того, щоб газотрейдери заводили газ сюди в Україну. Ця методика себе виправдала", - сказав Кісенко.

Він також зазначив, що формула ціноутворення на енергоресурси враховує вартість їх доставки. "Доставка буде рахуватися в любому випадку, я думаю, що вона буде рахуватися окремо. Буде ціна газу як товару і буде ціна доставки", - сказав Кісенко.

Напомним, что цена для населения с февраля 2020 устанавливается по т.н. формуле Амстердам+. Она была введена правительством Алексея Гончарука, а правительство Дениса Шмыгаля утвердил ее в меморандуме с МВФ. Формула предусматривает расчет цены газа для населения на основе котировки биржи TTF в Нидерландах, стоимости доставки газа из Нидерландов и маржи (наценки) украинского поставщика.

Аналогичная формула "Роттердам +" действовала в 2016-2019 гг. для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.