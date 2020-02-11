Кількість ФОПів в Україні продовжує зростати – Верланов

В Україні продовжує зростати кількість фізичних осіб-підприємців, що перебувають на спрощеній системі оподаткування.

Про це інформує Державна податкова служба України. Таким чином, це свідчить про пожвавлення ділової активності на рівні мікробізнесу, що впливає на суттєве збільшення надходжень до бюджету від єдиного податку.

Так, якщо станом на 1 січня 2019 року на спрощеній системі оподаткування перебувало 1 млн 394,5 тис. підприємців, то на початок 2020 року – вже 1 млн 488,3 тис.

Кількість платників єдиного податку

За інформацією ДПС, за минулий рік також зросли і бюджетні надходження від єдиного податку. Зокрема у 2019 році ФОПи сплатили 24,95 млрд грн єдиного податку. Це на 25,5%, або на 5,08 млрд грн, більше, ніж у 2018 році.

Надходження єдиного податку

"Ці цифри свідчать про пожвавлення ділової активності на рівні мікробізнесу на спрощеній системі, і, відповідно, збільшення надходжень до бюджету від єдиного податку. Зі свого боку, податкова служба й надалі покращуватиме якість податкового сервісу, зокрема розширюватиме перелік та якість електронних послуг", – заявив голова ДПС Сергій Верланов.

Загалом, станом на 1 січня 2020 року кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців в Україні становила 1 млн 885,9 тис осіб. Це на 19,8 тис. більше, ніж на початок 2019 року.

Нагадаємо, раніше Верланов заявляв, що минулого року податкова виконала бюджет, а вже цього – перевиконає.

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