Кількаразове зростання криптовалют: відомий фінансист спрогнозував майбутнє біткоїна

Генеральний директор deVere Group Найджел Грін упевнений, що в майбутньому криптовалютний ринок виросте "щонайменше" на 5000%, однак вплив і домінування біткоїну різко скоротяться.

"Біткоїни - це те, що викликало криптовалютну революцію і змінило ставлення до грошей у всьому світі. Все почалося з біткоїна", - сказав він, передає видання Вusinesscloud. Нові цифрові активи посилять конкуренцію і знизять вплив головної криптовалюти. З'являться нові технології, що дозволяють вирішувати проблеми, які стоять перед біткоїном.

"Все більша кількість великих інституційних і роздрібних інвесторів, а також фінансових інститутів і регулюючих органів розуміють, що криптовалюта - це майбутнє грошей", - зробив висновок Грін.

Нагадаємо, що за прогнозами мільярдера, інвестиційного банкіра Майка Новограца, після подолання позначки в 6,8 тис. доларів курс біткоїну може вирости як мінімум на 30%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.