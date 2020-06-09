Заборгованість за послуги водопостачання може бути затребувана у боржника тільки через суд, а рішення "Київводоканалу" найняти колекторів може бути незаконним.

Їх телефонні дзвінки слід записувати, а на їх дії скаржитися в поліцію. Таку пораду в ефірі ObozTV озвучив адвокат Дмитро Навроцький.

На його думку, заява "Київводоканалу" має на меті психологічний тиск на боржників. "Я не думаю, що "Київводоканал" буде співпрацювати з колекторами, оскільки вони повинні співпрацювати виключно з певними компаніями, які надають юридичні послуги щодо звернення до суду з метою стягнення заборгованостей", – сказав адвокат.

Він також уточнив, що комунальні установи, в тому числі "Київводоканал", можуть стягувати борги виключно в судовому порядку.

Адвокат нагадав, що в зв'язку з карантином громадяни звільнені від будь-яких штрафів за несвоєчасну оплату комунальних послуг – "на період карантину та протягом 30 днів після карантину".

Будь-які факти погроз з боку колекторів він порекомендував фіксувати. Якщо мова йде про аудіозапис дзвінка, колектору слід повідомити про те, що все сказане ним фіксується. "Це може бути певним психологічним тиском на них, оскільки вони вже будуть розуміти, як з вами потрібно розмовляти і яку риторику використовувати", – зауважив адвокат.

Крім того, боржник має право звернутися до поліції за фактом вимагання або погроз з боку колектора.

"Київводоканал" найме колекторів: адвокат дав пораду боржникам

Як писав OBOZREVATEL, "Київводоканал" заявив, що звертатиметься до колекторів за допомогою в поверненні боргів за воду. Йдеться про тих, хто заборгував більше тисячі гривень або не платив більше року.

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