Компанія "Київстар" відновила роботу домашнього інтернету після його поломки вранці, 21 травня.

Про це повідомляється на сторінці у Facebook. Зазначається, що причиною став збій у роботі обладнання.

"Станом на 14:00 послуга працює у звичному режимі. Рекомендуємо абонентам перезавантажити комп’ютери і роутери для подальшої коректної роботи. Користувачам "Домашнього Інтернету", які не змогли скористатись сервісом, буде автоматично надано компенсацію у вигляді нетарифікованих послуг, про що вони найближчим часом отримають SMS-повідомлення", – сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 мая с утра у многих пользователей пропал домашний интернет от "Киевстар". Украинцы массово начали требовать у компании компенсацию.