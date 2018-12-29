''Київстар'' скасовує частину тарифів: кого стосується та які умови

Мобільний оператор "Київстар" скасовує старі тарифи. Замість них користувачі зможуть самостійно вибрати собі нові умови.

У компанії OBOZREVATEL запевнили, що більше платити користувачам не доведеться. Навпаки, в деяких застарілих тарифах людям доводилося викладати по 1,75 грн за хвилину розмови.

Так, з 15 січня до 15 лютого 2019 року припинять роботу 14 тарифних планів. Деякі з них були введені ще 8-10 років тому і зараз неактуальні.

"У деяких з цих тарифів відсутній безліміт для дзвінків у мережі "Київстар", немає нетарифікованих хвилин для дзвінків на номери інших операторів і абонентам доводиться платити до 1,75 грн за хвилину розмови. Деяким користувачам доводиться платити до 3 грн за 50 Мб мобільного інтернету. Тому абонентам цих тарифів запропоновані варіанти, де більше можливостей для спілкування на вигідних умовах", — пояснили у прес-службі "Київстару".

До списку тарифів, що закриваються, потрапили: XXL, Базовий, Безлім + Київстар, Класичний, Комфорт, Ультра Комфорт, Вільний Київстар 35, Вільний смартфон, Бі29, 5+0 Новий!, Вільний Київстар, Комфорт+ та Київстар 3G онлайн 2017.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня 2019 року можуть перерахувати тарифи на мобільний зв'язок. У НКРЗІ підготували рішення про зміни. Там сподіваються, що нові розрахунки допоможуть знизити тарифи для простих споживачів.