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''Київстар'' скасовує частину тарифів: кого стосується та які умови

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Мобільний оператор "Київстар" скасовує старі тарифи. Замість них користувачі зможуть самостійно вибрати собі нові умови.

У компанії OBOZREVATEL запевнили, що більше платити користувачам не доведеться. Навпаки, в деяких застарілих тарифах людям доводилося викладати по 1,75 грн за хвилину розмови.

Так, з 15 січня до 15 лютого 2019 року припинять роботу 14 тарифних планів. Деякі з них були введені ще 8-10 років тому і зараз неактуальні.

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"У деяких з цих тарифів відсутній безліміт для дзвінків у мережі "Київстар", немає нетарифікованих хвилин для дзвінків на номери інших операторів і абонентам доводиться платити до 1,75 грн за хвилину розмови. Деяким користувачам доводиться платити до 3 грн за 50 Мб мобільного інтернету. Тому абонентам цих тарифів запропоновані варіанти, де більше можливостей для спілкування на вигідних умовах", — пояснили у прес-службі "Київстару".

''Київстар'' скасовує частину тарифів: кого стосується та які умови

До списку тарифів, що закриваються, потрапили: XXL, Базовий, Безлім + Київстар, Класичний, Комфорт, Ультра Комфорт, Вільний Київстар 35, Вільний смартфон, Бі29, 5+0 Новий!, Вільний Київстар, Комфорт+ та Київстар 3G онлайн 2017.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня 2019 року можуть перерахувати тарифи на мобільний зв'язок. У НКРЗІ підготували рішення про зміни. Там сподіваються, що нові розрахунки допоможуть знизити тарифи для простих споживачів.

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Теги
Київстартарифимобільний оператор
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Карнаушенко Женя
Карнаушенко Женя
Очередной лохотрон че за бред вы пишите каким образом снизиться тариф переведя на обязательную абонплату. У мамы телефон нокия 2100 на ней нет интернета и т.д.как и у многих пенсионеров я пополнял ей раз в год на 40 грн и хватало с головой а теперь мин. за год 35*13=455 грн. заплати.
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