Київстар підключив до 4G ще 116 населених пунктів у 10 областях України

Послуги високошвидкісного мобільного інтернету від Київстар доступні на території, де проживає майже 70% населення України

Київстар продовжує збільшувати територію мережі 4G. Так, у вересні швидкісний мобільний інтернет з’явився у 116 населених пунктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Херсонській та Хмельницькій областях. Серед населених пунктів, де мешканці отримали доступ до зв’язку 4G, міста Виноградів, Королево, Липовець, Городок, Ланчин, Зборів, Перемишляни, Велика Олександрівка, тощо.

На сьогодні мережа 4G зв’язку Київстар працює в 6795 великих і малих містах та селищах, де проживає 29 млн осіб, або 70% населення України. Швидкісним мобільним інтернетом нового покоління вже скористалось 7 млн 250 тисяч абонентів компанії. У порівнянні з серпнем 2018 кількість таких абонентів зросла майже у чотири рази.

Нагадаємо, що за даними незалежних міжнародних компаній Ookla та nPerf, середня швидкість мобільного інтернету у мережі Київстар найвища з-поміж усіх мобільних операторів України. Такі дані наводяться у дослідженнях цих компаній за 2018 і 2019 роки.

Щоб користуватись послугами 4G абонентові потрібен відповідний смартфон з підтримкою технології LTE та USIM-картка. Замінити стару SIM-карту на USIM можна безкоштовно в фірмових магазинах компанії.

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