Київським медикам за боротьбу з COVID-19 заплатили 100 грн премії. Фотофакт

Медики київської восьмої лікарні, які протестували через відсутність обіцяних премій за роботу з хворими на коронавірус, отримали всього 100 гривень доплати.

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Про це повідомляється у групі Facebook "Життя Мінського масиву – Оболонський район".

"Держава "почула" лікарів і вирішила доплатити за роботу з COVID-19. Ось медсестра одного з відділень отримала 113 грн надбавки за роботу з інфікованими, ризикуючи своїм життям. Ох тепер заживе! Купить 4 літри молока!" – йдеться в дописі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лікарні №8 Києва медики так і не дочекалися обіцяних надбавок за роботу з хворими на COVID-19. Хоча їхня установа перебуває не на 1-й лінії боротьби з пандемією, персонал регулярно контактує з інфікованими коронавірусом. Тому 30 квітня працівники вирішили влаштувати страйк.

Тим часом міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що українські медики, які працюють з COVID-19, не отримали надбавку в 300% через владу на місцях. Водночас у регіони були відправлені гроші на зарплати. За його словами, нині у міністерстві з'ясовують, чому медики не отримали гроші.

Степанов також обіцяв, що на початку травня медики, які працюють з хворими COVID-19, отримають всі кошти за квітневими розрахунками.