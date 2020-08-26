Київський податківець, якого затримали на великому хабарі Холодницькому, вийшов на свободу

Перший заступник начальника управління Податкової служби в Києві Микола Ілляшенко з 21 серпня перебуває на волі. За нього внесли заставу в розмірі 42,08 млн грн.

Про це повідомляє телеграм-канал колишнього керівника Офісу великих платників податків ДФС Євгена Бамбізова "Дон Кіхот". 12 червня Ілляшенка затримали співробітники НАБУ при передачі хабара в розмірі 6 млн доларів. З них 5 млн доларів, як стверджують джерела OBOZREVATEL, повинен був отримати глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький. Мільйон Ільяшенко планував залишити собі. У свою чергу Холодницький вирішив не ризикувати і здав податківця в НАБУ.

За Ільященка заплатили заставу t.me/DonUkraine

За даними джерел, ініціатором був колишній міністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський, а Ілляшенко виступав в якості посередника при передачі грошей.

За даними журналіста Юрія Бутусова, Ільяшенко намагався дати хабар керівництву НАБУ і САП за закриття кримінального провадження стосовно найбільшої газодобувної приватної компанії України Burisma, якою володів Микола Злочевський. Крім нього серед затриманих директор з правових питань Burisma Андрій Кіча.

Гроші чиновник передавав Євгену Шевченко, який вже співпрацював з НАБУ по гучних кримінальних справах. У машині Ільяшенка знайшли мільйон доларів, які, як зазначає журналіст, призначалися йому як посереднику.

"Холодницький вніс зміни в ЕРДР і закрив справу Злочевського. Ілляшенко перевірив і переконався, що зобов'язання виконано і передав гроші. Тут і відбулося затримання", – розповів Бутусов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні у Вінницькій області були затримані двоє співробітників управління Укртрансбезпеки, які систематично вимагали хабарі з вантажних перевізників.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал