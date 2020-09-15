Айтішники заплатили 1,111 млрд грн за київський готель "Дніпро"
Переможець конкурсу з приватизації готелю "Дніпро" виконав всі умови для отримання права власності на актив. У бюджет уже надійшло 1,111 млрд грн від його продажу.
Про це повідомляється на сторінці Фонду держмайна у Facebook.
"Для нашої команди аукціон з продажу готелю "Дніпро" став черговим успіхом залучення інвестицій через приватизацію за прозорими правилами", – заявив голова Фонду Дмитро Сенниченко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
16 липня Фонд держмайна в межах приватизації продав готель "Дніпро" в Києві за 1 млрд 111 млн гривень компанії "Смартленд", яка перемогла в аукціоні.
Пізніше ЗМІ дізналися, що компанію "Смартленд" заснував професійний гравець у покер Ванхапелто Петтері.
23 липня стало відомо, що перемогу в аукціоні за готель "Дніпро" здобули українські айтішники, які хочуть перетворити його на перший кіберспортивний готель у світі, повністю підготовлений для таких івентів.
Готелю "Дніпро" знадобилося б шість тисяч років, щоб окупити ціну продажу.