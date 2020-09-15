Айтішники заплатили 1,111 млрд грн за київський готель "Дніпро"

Переможець конкурсу з приватизації готелю "Дніпро" виконав всі умови для отримання права власності на актив. У бюджет уже надійшло 1,111 млрд грн від його продажу.

Про це повідомляється на сторінці Фонду держмайна у Facebook.

"Для нашої команди аукціон з продажу готелю "Дніпро" став черговим успіхом залучення інвестицій через приватизацію за прозорими правилами", – заявив голова Фонду Дмитро Сенниченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL: