Айтішники заплатили 1,111 млрд грн за київський готель "Дніпро"

Валентина Гембарська Економіка 09:48, 15.09.2020

Переможець конкурсу з приватизації готелю "Дніпро" виконав всі умови для отримання права власності на актив. У бюджет уже надійшло 1,111 млрд грн від його продажу.

Про це повідомляється на сторінці Фонду держмайна у Facebook.

"Для нашої команди аукціон з продажу готелю "Дніпро" став черговим успіхом залучення інвестицій через приватизацію за прозорими правилами", – заявив голова Фонду Дмитро Сенниченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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