Київ піднявся у рейтингу найдорожчих міст світу

Київ зайняв 110 місце в списку найдорожчих міст світу у 2018 році.

За рік українська столиця піднялася у рейтингу Worldwide Cost of Living на 20 позицій, передає ЕП.

Лідером нової редакції Worldwide Cost of Living став Сінгапур, далі йдуть Париж (Франція), Цюріх (Швейцарія), Гонконг (КНР) та Осло (Норвегія).

Останні місця у рейтингу зайняли Дамаск (Сирія), Каракас (Венесуела), Алмати (Казахстан), Бухарест (Румунія).

За основу рейтингу було взято рівень життя у Нью-Йорку. Всього до відповідного переліку увійшли 133 міста.

Оцінку дорожнечі проживання аналітики Economist Intelligence Unit проводять двічі на рік. Фахівці оцінюють вартість 160 видів різних товарів і послуг: у розрахунок беруть ціни на харчування, одяг, транспорт, оренду квартир, розваги тощо.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Київ посів шосте місце в рейтингу міст Європи з найдорожчою орендною платою за нерухомість.