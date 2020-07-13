Підключитися до електромереж у Київській області тепер можна онлайн

Київобленерго у складі ДТЕК упросив процедуру приєднань до електричних мереж. За інформацією компанії, тривалий час причиною скарг мешканців Київської області та забудовників була саме тривала і складна процедура приєднання до мереж.

"Раніше все оформлення документів відбувалося оффлайн, у паперовому вигляді. Щоб оформити підключення до мереж, клієнтам було необхідно приходити до районного підрозділу електромереж або центру обслуговування від 5-ти до 12-ти разів. Це неприйнятна ситуація. Ми розуміємо потреби сучасних клієнтів, тому перевели послугу онлайн. Починаючи з листопада 2020 року, кожен бажаючий може скористатися електронною формою у нас на сайті, подати заявку на стандартне підключення і відстежувати статус її виконання", - зазначив генеральний директор Київобленерго Віталій Шайда.

За інформацією ДТЕК Мережі, онлайн-формою подачі заявки на приєднання вже скористалося 2700 клієнтів. Найбільше заявок подано в Києво-Святошинському та Ірпінському районах.

Як підкреслив Віталій Шайда, тривалість виконання стандартних підключень знизилася в три рази - з 63 днів в 2018 році до 26 днів у січні-травні 2020 року. Законодавством передбачено 45-60 днів на таку процедуру.

У планах ДТЕК – запустити можливість подачі заявки на приєднання через мобільний додаток "МережіОнлайн", яке ДТЕК Мережі запустить до кінця літа 2020 року.

Нагадаємо, раніше в компанії повідомили, що термін ліквідації аварій за рік скоротився вдвічі - з 5-8 до 2-4 годин, також були реконструйовані дві великі підстанцій в Ірпені та Вишгороді, відремонтовано близько 4882 км ліній 0,4-110кВ.

Як раніше повідомлялося, ДТЕК Мережі розвиває бізнес за розподілом електроенергії та експлуатації електромереж в Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.