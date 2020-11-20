Кіберполіція викрила 'IT-спеціалістів', які вкрали 1,5 млн грн з банку

Кіберполіція Києва викрила групу зловмисників, які видавали себе за IT-спеціалістів банку і привласнили 1,5 млн грн фінансової установи.

Під виглядом "тестування платіжної системи" вони здійснили незаконні перекази грошей на підконтрольні рахунки. Про це повідомляє пресслужба Кіберполіції.

До правопорушення причетні п’ятеро осіб віком 24-35 років. Двоє з них наразі відбувають покарання у місцях позбавлення волі.

За місцями проживання фігурантів, а також у місці відбування покарання правоохоронці провели обшуки. Як речові докази вилучено ноутбук, мобільні телефони, банківські та сім-карти.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Чернігівський відділ поліції провів обшуки в офісі колекторської фірми, працівники якої підозрюються у виготовленні та поширенні порнографії.