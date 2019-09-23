Кешбек за скарги: в Раді заблокували гучний законопроект

Народні депутати від партії п'ятого президента України Петра Порошенка "Європейська солідарність" зареєстрували в Верховній Раді постанову, що блокує підписання закону про кешбек.

Відповідний документ оприлюднили на сайті парламенту.

Відзначається, що постанова було передано на розгляд керівництву Верховної Ради. Поки щодо неї не ухвалять відповідного рішення, ні спікер, ні президент не можуть підписати законопроект.

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Нагадаємо, кешбек відповідно до проекту можна буде отримати, скаржачись на недобросовісних продавців. Покупці, які помітять у товарному чеку невірно зазначену суму, або якщо його зовсім не дадуть, зможуть отримати винагороду.

Якщо в чеку сума менша, ніж ви заплатили, або вам його взагалі не видали – поскаржтеся в податкову і вартість покупки вам повернуть, а покупку при цьому можна буде залишити собі. Так, згідно з проектом, бізнес зобов'язаний заплатити штраф у розмірі 150% за товар або послугу, за які не видав чек, а повинен був. В такому випадку частина штрафу (100% від вартості товару) віддадуть покупцеві, а частина (50%) надійде в бюджет.

Механізм такої компенсації прописаний у документі. Покупець скаржиться до податкової, а податкова в стислі терміни перевіряє, чи було порушення. Потім – штрафує і ділиться отриманими грошима з клієнтом недобросовісного продавця.

У Раді заблокували законопроект про кешбек

Як повідомляв OBOZREVATEL, закон про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг, що включає пункт про кешбек, був прийнятий у другому читанні монобільшістю в Раді 19 вересня. "За" проголосували 237 нардепів.

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