Кернеса і Ко викрили в обкраданні бюджету Харкова: розкрито схему

На міському бюджеті Харкова заробляють чеські фірми-прокладки, наближені до одіозного міського голови Геннадія Адольфовича Кернеса.

Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL. За відомостями громадської організації "Харківський антикорупційний центр", серед власників бізнесу є родичі чиновників Департаменту будівництва і дорожнього господарства, голови цього департаменту Володимира Чумакова і Кернеса.

Зокрема дочка Чумакова і пасинок Кернеса Родіон Гайсинський є співвласниками фірми у Чехії. Йдеться про Inter Tech Praha s.r.o. Ця фірма створена у 2017 році, а Аліна Чумакова та Гайсинський зайшли в цю фірму у 2018 році. Першим же засновником був Володимир Литвин.

Чеська фірма займається постачанням труб в Україну, зокрема для ТОВ "ВСС-Систем". Засновниками цієї фірми вказані Неллі Ушакова та Олександр Жовтобрюх. Останній був заступником начальника управління дорожнього господарства департаменту Чумакова.

Фірма вже отримала на тендерах 21 млн грн в департаменті Чумакова і ще 5 млн грн в КП "Харківводоканал".

Геннадій Кернес stroyobzor.ua

Ще одна чеська фірма — Parmus Nova s.r.o. — записана вже на самого Жовтобрюха. А його партнером у цій фірмі є дружина заступника директора департаменту Чумакова, Інна Київська. Ще одна новостворена фірма — Prof Materials s.r.o. — записана на дружину директора департаменту, Ольгу Чумакову.

За даними порталу Importgenius, ця фірма також постачає товари в Україну. Її контрагентом є ТОВ "Трек лайн", який отримує підряди від харківських комунальних підприємств. Більше того, вони зараз чекають на підписання договору з КП "Шляхрембуд", яке підпорядковується Чумакову.

Фірму заснував Володимир Литвин, після чого її переписали на Чумакову і жительку Москви Марину Попову. Ці чеські фірми не є виробниками — вони лише "прокладки", за допомогою яких наганяють вартість на товари.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кернес п'ять років уникає відповідальності у кримінальній справі про тортури, викрадення людини та погрози убивством. Мер Харкова просто не з'являється на засідання, а судді прихильно вважають причини його неявки поважними.

Путінський олігарх Павло Фукс хоче стати тіньовим "смотрящим" свого рідного міста Харкова і визначається з кандидатурою губернатора області. Головним претендентом на цю посаду нібито є перший заступник мера Харкова Геннадія Кернеса — Ігор Терехов.

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