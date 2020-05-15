В Україні звільнили половину керівництва ДМС, зокрема, на Закарпатській, Енергетичній, Азовській, Подільській, Поліській, Північній, Слобожанській, Буковинській митницях.

Про це в п'ятницю, 15 травня, повідомила пресслужба Міністерства фінансів. Попередження про майбутнє звільнення було вручено також керівнику Одеської митниці.

Керівництво українських митниць масово звільнили valiza.com

Рішення про припинення виконання обов'язків керівників було прийнято під час засідання колегії Державної митної служби за участю глави Мінфіну Сергія Марченка та виконуючого обов'язки голови ДМС Ігоря Муратова.

Причина звільнення чиновників – неефективність їхньої роботи, підкреслили на засіданні.

За словами Марченка, протягом останніх двох тижнів проводився ґрунтовний аналіз роботи кожного відділу. Міністр фінансів заявив, що тримає "під особистим контролем реалізацію реформи митниці".

"У мене є щоденні показники діяльності всіх митниць, я отримую інформацію і з Держмитслужби, і з бізнес-середовища про збереження корупційних схем і неправомірних дій на митниці. Це неприпустимо. І я не буду на це закривати очі. Схем на митниці не буде", – сказав Марченко.

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Міністр зазначив, що це не останні кадрові ротації. "Кадрові зміни в митній службі триватимуть до тих пір, поки митниця не запрацює належним чином із висококваліфікованими і доброчесними працівниками. Водночас, гідні професіонали можуть розраховувати на захист закону і мою підтримку. Додатково ми забезпечимо належні умови праці тим митникам, які пройдуть цей жорсткий, але справедливий відбір", – підкреслив він.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Служба безпеки України затримала начальника Одеської митниці, призначеного на цю посаду в лютому. Йдеться про Михайла Грибанова, який був призначений за підсумками конкурсу.

У Державній митній службі його охарактеризували коротко: як "людину з бізнесу з досвідом роботи на митниці". Однак OBOZREVATEL дізнався подробиці його біографії. Так, Грибанов працював у митній системі, зокрема, за часів президента Януковича, а навесні 2012 року потрапив у гучний скандал з контрабандою, проте йому вдалося вийти сухим із води.

За декілька тижнів після призначення Грибанова з'явилася інформація, що через Одеську митницю почали безконтрольно провозити контрабандні товари у великих обсягах.