Керівництво Збройних сил України звернулося до міністра оборони Андрія Тарана з пропозицією надати їм премії в розмірі від 10% до 400% окладу.

Документ за підписом директора департаменту фінансів, полковника Сергія Дяченка опублікував ветеран АТО Олександр Грамарчук (Гром) на своїй сторінці у Facebook.

"Ну що, друзі, доброго раночку. Хочу вас привітати, бо ви вкотре зробили себе разом. Керівництво ЗСУ так переживає за добробут солдата, що... вирішили підняти собі, бідним, премії", – написав він.

"З метою посилення мотивації в складних та напружених умовах особливого періоду, урахування принципу справедливості та досягнення стабільного морального-психологічного стану керівного складу Збройних сил України надані пропозиції щодо встановлення надбавки за особливості проходження служби (за інтенсивність служби) та премії керівному складу.

Департаментом фінансів Мінінстерства оборони України на підставі цих пропозицій опрацьовано рішення щодо встановлення надбавок за особливості проходження служби (за інтенсивність служби) та премій керівному складу Міністерства оборони України, Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту України. Прошу затвердити", – сказано в опублікованому документі.

Премії ЗСУ facebook.com/grom.alex

Премії ЗСУ facebook.com/grom.alex

Премії ЗСУ facebook.com/grom.alex

Премії ЗСУ facebook.com/grom.alex

Премії ЗСУ facebook.com/grom.alex

Премії ЗСУ facebook.com/grom.alex

Премії ЗСУ facebook.com/grom.alex

Премії ЗСУ facebook.com/grom.alex

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Збройних силах України за суботу, 11 квітня, було виявлено сім нових випадків коронавірусу COVID-19.

У грудні 2019 року Гром розкритикував наказ про виплату грошової премії в Збройних силах України.

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