Керівництво Мінкульту на Новий рік виписало собі понад 2 млн грн премій

Керівництво Міністерства культури України виписало собі зарплат і премій за підсумками грудня на суму понад 2 мільйони гривень.

Зокрема, рекордні 497,7 тисячі гривень отримав Державний секретар Міністерства культури Ростислав Карандєєв. Про це на Facebook повідомив голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко.

При цьому перший заступник міністра культури Анатолій Максимчук отримав 405 тисяч гривень, заступник міністра Ірина Подоляк – майже 395 тисячі гривень.

Томіленко також додав, що заступнику міністра Олексію Сівіріну нарахували – 366 тисяч гривень.

"Загалом, міністр Бородянський та його заступники у грудні задекларували заробітної плати на суму 2 мільйони 70 тисяч гривень! Очевидно, що у Міністерстві культури не поспішають виконувати доручення президента", – наголосив голова Національної спілки журналістів.

"Відомство, яке лякає журналістів запровадженням кримінальної відповідальності, підтримує жорстке регулювання журналістської діяльності, бореться із творчими спілками та іншою "нереформованою радянщиною", дійсно показує "іншу культуру", – резюмував він.

Міністр та його заступники у грудні задекларували заробітної плати на суму 2 мільйони 70 тисяч гривень

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розробило кілька сценаріїв зростання зарплат в Україні – базовий і оптимістичний. Якщо в базовому прогнозі на 2022 рік закладена середня зарплата у розмірі 16 047 гривень, то в оптимістичному може бути від 16 до 18 тисяч грн. Про це повідомив глава міністерства Тимофій Милованов в ефірі ObozTV.

У базовому прогнозі Мінекономіки закладені такі розміри середньої зарплати в Україні на наступні три роки:

12 497 гривень у 2020 році;

14 187 гривень у 2021 році;

16 047 гривень у 2022 році.

За даними Держстату, середня заробітна плата у вересні 2019 року становила 10 687 грн.

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