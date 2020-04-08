Керівництво "Донецькоблгазу" попалося на махінаціях на 1,7 млрд: борги за газ списували на людей

Співробітники Служби безпеки України викрили топ-менеджмент ВАТ "Донецькоблгаз" на реалізації схеми з розтратою державного природного газу на мільярди гривень.

Про це повідомили в середу, 8 листопада, в прес-центрі СБУ.

"Співробітники спецслужби встановили, що деякі промислові підприємства Донецької області з 2017 року споживали державний природний газ безкоштовно. При цьому керівництво ВАТ "Донецькоблгаз" "перекидало" борги за спожиті комерсантами енергоресурси на рахунки жителів області", - сказано у повідомленні.

Так сформувалася штучна заборгованість населення за нібито спожитий природний газ у сумі понад 1,7 млрд грн. Встановлено, що зловмисники розробили і впровадили у виробничій діяльності суспільства програмне забезпечення з прихованою функцією ведення подвійної бухгалтерської звітності.

За результатами проведених обшуків у "Донецькоблгазі" та за місцем проживання фігурантів кримінального провадження вилучені речі і документи, що підтверджують протиправну діяльність топ-менеджменту компанії.

Вирішується питання про повідомлення підозри про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України, і обрання зловмисникам запобіжного заходу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін запідозрив, що "Нафтогаз" штучно завищував ціни на газ для населення у кінці 2019 року.

Антимонопольний комітет України оштрафував на 278 млн грн 16 облгазів за незаконно завищені платіжки, які отримували побутові споживачі.

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