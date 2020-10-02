Керівника ОГХК екстрено звільнили через самодіяльність на підприємстві

Фонд держмайна екстрено звільнив в.о голови правління державного підприємства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" Пітера Девіса.

Як зазначили в пресслужбі ФДМУ, причиною стали звинувачення у вимиванні коштів та схемах, пов'язаних з ексменеджментом компанії.

Фонд отримав звернення від нардепів, СБУ та членів правління ОГХК щодо можливого завдання шкоди майновим інтересам держави.

У вересні Девіс самотужки ухвалив рішення відновити продаж продукції Вільногірського гірничо-металургійного комбінату (входить до структури ОГХК) компаніям, які підконтрольні старому менеджменту, відстороненому на початку 2020 року.

Разом з тим він наказав зупинити відвантаження продукції компаніям, що є добросовісними досвідченими учасниками ринку, що співпрацюють з ОГХК на умовах передоплати за вищими цінами, аж до вивантаження вже завантажених контейнерів.

У ФДМУ пояснили, що ці компанії забезпечували щомісячну купівлю продукції ОГХК на суму декілька мільйонів доларів. Зокрема, Девіс не прислухався до заперечень інших членів правління щодо таких дій.

Також на Вільногірському ГМК, попри затверджений штатний розпис, у керівництво були включені особи зі складу попереднього менеджменту.

"При цьому заступник директора з реалізації готової продукції ВГМК, призначений новим правлінням ОГХК, був фактично усунений від процесу продажів, а на керівника відділу збуту здійснювався тиск через спробу перешкоджати вивантаженню контейнерів, які були призначені для компаній, що є добросовісними учасниками ринку", – пояснили у ФДМУ.

За останні два тижні Девіс особисто погодив більше десяти контрактів і доповнень до угод з підконтрольними екс-менеджменту ОГХК компаніями. Крім того, протягом останніх десяти днів він підписав низку наказів на відвантаження продукції на користь подібних компаній.

"Девіс фактично заблокував діяльність правління ОГХК, викравши печатку компанії, вдавшись до одноосібних дій, що призвели до вимивання фінансових ресурсів з ОГХК. Одним з останніх розпоряджень Девіса була інструкція про продаж 1 млн доларів, які були зарезервовані на рахунках ОГХК для виплати заробітної плати, з подальшим розпорядженням здійснити платежі на користь афілійованих з колишнім менеджментом ОГХК компаній", – резюмують у відомстві.

З'ясуванням усіх обставин діяльності Девіса будуть займатись правоохоронні органи у взаємодії з ФДМУ.

Що відомо про ОГХК

Напрями діяльності компанії: добування руд кольорових металів; виробництво рутилового концентрату; виробництво ільменітового концентрату; виробництво цирконового концентрату; надання послуг по збагаченню концентратів.

Має у своєму складі 2 філії: Вільногірський гірничо-металургійний комбінат (Дніпропетровська обл., м. Вільногірськ); Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат (Житомирська обл., Хорошівський р-н, смт Іршанськ).

Підприємство самостійно забезпечує сировиною власне виробництво.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні Фонд держмайна заявив про рейдерське захоплення ОГКХ.