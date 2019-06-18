Керівника ДФС на Дніпропетровщині відсторонили: що трапилося

В.о. начальника головного управління Державної фіскальної служби в Дніпропетровській області Оксану Томчук відсторонили від посади на час проведення службової перевірки.

Про це свідчить указ ДФС України, який опинився у розпорядженні "Страны".

Томчук усувають "з метою визначення наявності вини, характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку, на підставі подання Дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ ДФС", а також "з метою недопущення її впливу на вчинення дисциплінарних проваджень".

Оксана Томчук dp.sfs.gov.ua

За даними видання, перевірка триватиме місяць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 травня в Україні зупинили реєстрацію Податкової служби, яка утворилася в результаті поділу ДФС на два відомства.

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