Керівника ДФС на Дніпропетровщині відсторонили: що трапилося

В.о. начальника головного управління Державної фіскальної служби в Дніпропетровській області Оксану Томчук відсторонили від посади на час проведення службової перевірки.
Про це свідчить указ ДФС України, який опинився у розпорядженні "Страны".
Томчук усувають "з метою визначення наявності вини, характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку, на підставі подання Дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ ДФС", а також "з метою недопущення її впливу на вчинення дисциплінарних проваджень".
Оксана Томчук
dp.sfs.gov.ua
За даними видання, перевірка триватиме місяць.
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