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Керівника ДФС на Дніпропетровщині відсторонили: що трапилося

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В.о. начальника головного управління Державної фіскальної служби в Дніпропетровській області Оксану Томчук відсторонили від посади на час проведення службової перевірки.

Про це свідчить указ ДФС України, який опинився у розпорядженні "Страны".

Томчук усувають "з метою визначення наявності вини, характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку, на підставі подання Дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ ДФС", а також "з метою недопущення її впливу на вчинення дисциплінарних проваджень".

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Оксана Томчук

Оксана Томчук

dp.sfs.gov.ua

За даними видання, перевірка триватиме місяць.

Керівника ДФС на Дніпропетровщині відсторонили: що трапилося

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 травня в Україні зупинили реєстрацію Податкової служби, яка утворилася в результаті поділу ДФС на два відомства.

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Місце
Україна
Тег
УКРІНФОРМ
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