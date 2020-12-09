Казанський показав життя українців на лінії зіткнення: шість років без опалення й газу

У місті Красногорівка Донецької області, що розташоване на лінії зіткнення, шість років немає опалення, газу та очисних споруд.

"Проїхався селищами на лінії зіткнення. Сумне видовище. Особливо вразила Красногорівка", – повідомив у Twitter журналіст Денис Казанський.

За його словами, люди опалюють квартири дровами. Журналіст наголосив, що місто наче закинуте.

Казанський додав, що у Красногорівці не працює навіть військово-цивільна адміністрація.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на окупованій території Донецької області працівники Єнакіївського металургійного заводу провели мітинги з вимогами погасити заборгованість за заробітною платою. На акцію протесту зібралися працівники кількох цехів.

Також в окупованому Донецьку працівники Донецького металургійного заводу написали лист так званому ватажкові "ДНР" Денису Пушиліну через невиплати зарплат.