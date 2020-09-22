Казахський мільярдер вирішив допомогти Зеленському з реформами: де "засвітився" скандально відомий бізнесмен

Відомий бізнесмен і громадський діяч з Казахстану Маргулан Сейсембаєв буде працювати над підвищенням ефективності реформ в Україні.

Про це він сам повідомив на своїй сторінці в Facebook після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, на якій також був присутній екс-президент Грузії, глава Національного комітету реформ України Міхеїл Саакашвілі. Останній раніше представляв бізнесмена як свого партнера в діяльності "Офісу простих рішень і результатів".

Маргулан Сейсембаєв зустрівся з Володимиром Зеленським. Фото зі сторінки бізнесмена в Facebook

"Поговорили з ним (Володимиром Зеленським) і його командою близько години. Я презентував йому свою пропозицію щодо підвищення ефективності процесу впровадження реформ та законодавства. Йому все дуже сподобалося. Він сказав, що це настільки потрібно і важливо, що це їм потрібно ще "вчора". Попросив прискорити", – написав бізнесмен.

Сейсембаєв підкреслив, що приступить до роботи негайно. "Найближчим часом приїхати в Казахстан не вийде. Відчуваю, що можу застрягти тут надовго. Робота велика, цікава і кропітка", – зазначив він.

Бізнесмен додав, що вже зараз почне вирішувати безліч побутових питань, планувати роботу і збирати команду.

Facebook.Маргулана Сейсембаєва.

Facebook.Маргулана Сейсембаєва.

Судові розгляди проти бізнесмена в Казахстані і Європі

Маргулана Сейсемблаева, його брата і партнерів підозрювали в розкраданні і відмиванні грошових коштів АТ "Альянс Банк". Розслідування вели в Швейцарії, проте після аудиторської перевірки воно було припинено через відсутність складу злочину.

Також кримінальні справи були порушені в Казахстані. Бізнесмена звинувачували в організації і керівництві злочинною групою з метою розкрадання коштів "Альянс Банку".

Після піврічного судового розгляду в липні 2011 року Медеуського районний суд виправдав Сейсембаєва за статтею про "заподіяння майнової шкоди шляхом обману та зловживання довірою", але визнав його винним в "незаконному використанні коштів банку шляхом видачі гарантій". Бізнесмена засудили до двох років позбавлення волі умовно і забороні займати керівні посади в банківській сфері протягом двох років, а також виплати на користь "Альянс Банку" 192 млрд тенге.

У лютому 2012 року Сейсембаєва звільнили від відповідальності за амністією.

Також "Альянс Банк" подав позов до Високого суду Англії, звинувачуючи Сейсембаєва, його братів і колишній топ-менеджмент банку у відмиванні грошових коштів, шахрайстві і розкраданні коштів банку на суму в 1,1 млрд доларів, проте в грудні 2012 року бізнесмен виграв у апеляційному суді Англії.

Хто такий Маргулан Сейсембаєв

Він є засновником компанії, що управляє Seimar Investment Group, бере участь в структурах групи венчурних фондів Asadel Group (Сінгапур), де партнером, разом з американським і іспанським колегами, виступає його брат Ерлан Сейсембаєв.

Також він член ради піклувальників Almaty Management University, засновник благодійного фонду Seimar Social Fund, ініціатор і керівник експедиційної команди Nomad Explorer.

Станом на 2019 рік обіймав 33 сходинку в списку найвпливовіших бізнесменів Казахстану за версією журналу Forbes.

Сам Сейсембаєв в 2019 році розповідав, що за рік заробив більше мільярда доларів.