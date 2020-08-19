Кавуни в Україні різко подорожчали й дешевшати не будуть: у чому причина

В Україні ціни на ягоди підскочили через погодні катаклізми і вже знижуватись не будуть. Зокрема, незважаючи на велику пропозицію кавунів, їхня вартість зменшуватися вже не буде.

Про це повідомила UBR директорка з розвитку Української плодовоовочевої асоціації (УПОА) Катерина Звєрєва. Вона зазначила, що, незважаючи на сезонне падіння цін на овочі, ягоди подорожчали і вже дешевшати не будуть.

Відзначається, що ягідний сегмент показав цінове зростання, що пов'язано з погодними катаклізмами весни – початку літа. В результаті заморозків і рясних дощів постраждали значні площі ягідних плантацій.

"Сезон збирання лохини, малини й суниці садової добігає кінця, і тому зменшення цін на ці види ягід на ринку вже не відбудеться", – пояснила Звєрєва.

Так, лохина в Україні торгується в діапазоні $5,11-7,30/кг (139 грн – 198 грн) – у середньому на 45-90% вище від аналогічного періоду попереднього року, – а ціна малини в кінці минулого тижня досягла $2,37/кг (62,63 грн), що також вище від показників минулого року на 8%. Подорожчання зачепило і ожину – ціни на ягоду виросли до $2,55-2,92/кг (68 грн – 79,5 грн).

Водночас експерти зафіксували падіння цін на виноград, абрикос і баштанні культури. Однак вартість кавунів, що впала на початку минулого тижня через стрімке збільшення пропозиції, до кінця тижня знову показала зростання.

"До кінця аналізованого періоду оператори ринку не спостерігали надлишку продукції, і ціни на кавуни дещо відновилися. Як результат нинішнього тижня загалом: незначне просідання цін на цей вид баштанних в Україні з $0,14/кг до $0,13/кг (3,81 грн – 3,54 грн), – підсумувала Звєрєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціна на херсонські кавуни впала майже удвічі після того, як із Херсона до Києва відправили баржу з баштанними – з 2,5-5 грн/кг до 1,5-3,5 грн/ кг в оптовій закупівлі.