Кава, шоколад і вино опинилися під загрозою зникнення: що трапилося

Кава, шоколад, вино і оливкова олія опинилися під загрозою зникнення через зміну клімату у різних країнах світу.

Зокрема, італійські фермери вже говорять, що у них закінчується оливкова олія, повідомляє "BBC Україна".

У поганих врожаях оливок вони звинувачують екстремальну погоду. Останніми роками Європа відчуває вкрай гарячу і холодну погоду. Учені пов’язують це зі змінами клімату через людську діяльність.

Шоколад теж під загрозою – виробництво какао падає. Через потепління змінюються території для вирощування бобів. За оцінками вчених, 80% кавових територій у Південній та Центральній Америці стануть непридатними до 2050 року.

Глобальне потепління також робить традиційні винні регіони Франції, Чилі та Австралії надто спекотними для виробництва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені Університету Вашингтона в Сіетлі з'ясували, що глобальне потепління викличе масовий голод не тільки через екстремальні погодні явища, але також через поширення комах, які шкодять врожаю.

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