У мережі згадали ціни на деякі продукти харчування в СРСР. Цукор був по 90 копійок, а кава по 45 рублів за кілограм.

Про це сказано в авторському блозі на "Яндекс.Дзен".

Ціни на бакалію в СРСР

1. Цукор-пісок – 90-94 копійки

"По пошуку я знайшов, що він коштував 90 і 94 копійки. І на зображенні в таку ціну. Ну це мабуть в упаковці. Я відмінно запам'ятав, що цукор був двох видів. По 78 копійок і по 87 копійок за кг. Дзеркальні такі цифри. Мабуть один був з буряка, біліший, а другий з тростини, більш жовтий. Це на вагу продавали", – зазначив блогер.

Цукор пісок

2. Цукор-рафінад – 1 руб. 4 копійки.

Цукор-рафінад

Цукор-рафінад

3. Крупа гречана – 56 копійок.

"Правда була дефіцитною. У нас привозили з військового містечка, хто там працював. У них постачання було інше. І гречка, і згущене молоко", – відзначається в блозі.

Гречана крупа

4. Борошно пшеничне – 46 копійок за кг.

Борошно пшеничне

5. Рис – 88 копійок.

Рис

6. Крупа манна – 55 копійок.

Крупа манна

7. Рослинна олія – 1 руб. 70 коп. за літр.

Рослинна олія

8. Чай індійський – 95 копійок за пачку 100 грам.

Чай індійський

Чай індійський

9. Кава в зернах 45 руб. за кг.

Кава

"Згадати продукти можна різні. А ось скільки що коштувало, це вже важче. Тим більше коли сам не купував. Нас хіба що морозиво хвилювало та кіно. Ну і за хлібом з молоком мама посилала. Ну і коли на перерві в школі за тістечками бігали, теж пам'ятаємо", – підсумував автор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в СРСР виробляли натуральне 100% вершкове масло, яке можна було намазати на хліб тільки через деякий час після того, як його виймали з холодильника. Блогер розкрив секрет його приготування.

Також в СРСР ніколи не спостерігалося дефіциту м'яса. Його виробляли достатньо і продавали в магазинах, кооперативах і готували в столовках.

Раніше ми писали про те, якими були пельмені в СРСР.