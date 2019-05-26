"Катастрофічна загроза": в Раді попередили про наслідки дефолту від Коломойського

Заява олігарха Ігоря Коломойського про можливий дефолт в Україні несе катастрофічну загрозу для нашої економіки і навіть, як наслідок, ризик втрати державності.

Про це в Facebook написала народний депутат від "Самопоміч" Ганна Гопко.

"По-перше, я переконана, що люди, які виражають ці ідеї, ставлять під загрозу суверенітет і саме існування України як держави, цілеспрямовано провокують і, можливо, навіть не розуміють на чию користь можуть грати такими деструктивними пропозиціями. Такі заяви є абсолютно неприйнятними зі складними і непередбачуваними для України наслідками", – заявила політик.

По-друге, Гопко відзначила, що приклади дефолту зарубіжних держав в даному випадку недоречні.

"Грецію в 2015 році максимальними зусиллями рятував весь Євросоюз, а Аргентину після 2001 року "витягали" з боргової кризи США. Чи матиме Україна рятівників такого рівня після того як знехтує своїми борговими зобов'язаннями і оголосить дефолт? Думаю, що ні. Ми можемо повністю втратити міжнародну підтримку країн-партнерів. У таких умовах єдиний, хто оперативно і "безкоштовно" захоче нам простягнути руку допомоги - це наш східний сусід, який зараз веде з нами неприхований військовий конфлікт", – повідомила нардеп.

Депутат наголосила, що "ведмежа послуга" з боку Росії буде нести з собою загрозу втрати економічного і навіть територіального суверенітету.

"По-третє, такими заявами Україну прагнуть повести неправильним шляхом і дестабілізувати. Наша нинішня економіка і люди не витримають дефолту і курсу долара США по 50+ грн, важко буде навіть спрогнозувати на якій позначці курс зупиниться. Ми на довгі роки знову впадемо в глибоку яму, вибиратися з якої доведеться самостійно", – додала вона.

Ігор Коломойський Думська

Також Гопко нагадала, що ще в своїй економічній доктрині вона писала, що Україні не потрібно руйнувати відносини з МВФ та іншими зовнішніми кредиторами.

"В умовах війни ми повинні і надалі мати узгоджений довгостроковий пакет макроекономічної підтримки на прийнятних для нас умовах. Однак, необхідно домогтися справедливої та адекватної системи повернення боргів в умовах внутрішньої і зовнішньої кризи, з урахуванням того, що позикові нами кошти не йдуть в реальний сектор економіки, а лише в національні резерви і на покриття дефіциту бюджету, виплату старих боргів. Тут потрібно домовлятися і професійно працювати для підтримки своєї обороноздатності і розвитку економіки, а не оголошувати дефолт", – підсумувала нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український олігарх Ігор Коломойський закликав президента України Володимира Зеленського оголосити дефолт.

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