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"Катастрофічна загроза": в Раді попередили про наслідки дефолту від Коломойського

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Заява олігарха Ігоря Коломойського про можливий дефолт в Україні несе катастрофічну загрозу для нашої економіки і навіть, як наслідок, ризик втрати державності.

Про це в Facebook написала народний депутат від "Самопоміч" Ганна Гопко.

"По-перше, я переконана, що люди, які виражають ці ідеї, ставлять під загрозу суверенітет і саме існування України як держави, цілеспрямовано провокують і, можливо, навіть не розуміють на чию користь можуть грати такими деструктивними пропозиціями. Такі заяви є абсолютно неприйнятними зі складними і непередбачуваними для України наслідками", – заявила політик.

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По-друге, Гопко відзначила, що приклади дефолту зарубіжних держав в даному випадку недоречні.

"Грецію в 2015 році максимальними зусиллями рятував весь Євросоюз, а Аргентину після 2001 року "витягали" з боргової кризи США. Чи матиме Україна рятівників такого рівня після того як знехтує своїми борговими зобов'язаннями і оголосить дефолт? Думаю, що ні. Ми можемо повністю втратити міжнародну підтримку країн-партнерів. У таких умовах єдиний, хто оперативно і "безкоштовно" захоче нам простягнути руку допомоги - це наш східний сусід, який зараз веде з нами неприхований військовий конфлікт", – повідомила нардеп.

Депутат наголосила, що "ведмежа послуга" з боку Росії буде нести з собою загрозу втрати економічного і навіть територіального суверенітету.

"По-третє, такими заявами Україну прагнуть повести неправильним шляхом і дестабілізувати. Наша нинішня економіка і люди не витримають дефолту і курсу долара США по 50+ грн, важко буде навіть спрогнозувати на якій позначці курс зупиниться. Ми на довгі роки знову впадемо в глибоку яму, вибиратися з якої доведеться самостійно", – додала вона.

Ігор Коломойський

Ігор Коломойський

Думська

Також Гопко нагадала, що ще в своїй економічній доктрині вона писала, що Україні не потрібно руйнувати відносини з МВФ та іншими зовнішніми кредиторами.

"В умовах війни ми повинні і надалі мати узгоджений довгостроковий пакет макроекономічної підтримки на прийнятних для нас умовах. Однак, необхідно домогтися справедливої та адекватної системи повернення боргів в умовах внутрішньої і зовнішньої кризи, з урахуванням того, що позикові нами кошти не йдуть в реальний сектор економіки, а лише в національні резерви і на покриття дефіциту бюджету, виплату старих боргів. Тут потрібно домовлятися і професійно працювати для підтримки своєї обороноздатності і розвитку економіки, а не оголошувати дефолт", – підсумувала нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український олігарх Ігор Коломойський закликав президента України Володимира Зеленського оголосити дефолт.

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Особи
Ігор КоломойськийГанна Гопко
Місце
Україна
Теги
дефолтекономіка
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Бенцион Валерьевич знает как нэньку на кукан посадить,про дефолт это он так,шутейно, он то знает ,что пиндосы не позволят дефолтнуться рагулям,им выгодно что бы свиноферма была всегда в долгах,и критически зависила от хозяев.
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Soldatova Natalya
Soldatova Natalya
Давайте объявим .чтобы Бене было легче скупать УКРАЇНУ. якобы в благодарность за то. що воно не дало создать ДнепрРН, а потом украл 5.5 млрд. грн. из Приватбанка?
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Dell Alex
Dell Alex
А шо вы хотели? Президент Беня - агрессивный бизнесмен, а не политик и даже не экономист )))
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