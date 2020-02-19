"Катастрофічна ситуація": у "Слузі народу" жорстко розкритикували Гончарука

Народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук розкритикувала прем'єр-міністра Олексія Гончарука за катастрофічну ситуацію з виконанням бюджету.

"Найбільший провал – це чому ми не виконуємо бюджет. Якщо бюджет не виконується, то цьому є причини. І це якраз і є провалом. Якщо бюджет не виконується до поставлених нами показників, це ніхто вже нам не ставив, ми не прийшли на чужий бюджет, це вже наш бюджет, який ми взялися виконати", – повідомила Верещук у коментарі Еспресо.TV.

Також вона закликала Гончарука надати детальний звіту про роботу уряду.

"Якщо ми за результатами, наприклад, січня маємо – 17 млрд, то на це є і об'єктивні, і суб'єктивні причини. І оце б мало бути у звіті: ми не виконуємо бюджет, бо... І чітко написали: тепла погода, я не знаю, пізній врожай, ціни на сталь, коронавірус, геополітична ситуація. Оце і є звіт", – заявила народна депутатка від "Слуги народу".

"Що трапилося, що у нас така катастрофічна ситуація з виконанням бюджету? Що трапилося, чому надходження з митниці недовиконуються? І коли ми побачимо, що трапилося, будемо розуміти, куди далі рухатися. Потрібен закон – давайте ще якихось 10 законів ухвалимо. Потрібні постанови - давайте постанови. Але це буде робота, а не імітація роботи", – резюмувала Верещук.

Прем'єр-міністра Олексія Гончарука розкритикували за катастрофічну ситуацію із виконанням бюджету

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У 2018 році сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в доларовому еквіваленті сягнув 78,32 млрд доларів. У такий спосіб за підсумками минулого року цей показник зріс на 2,02 млрд доларів, або на 2,6%.

У гривневому еквіваленті обсяг державного та гарантованого державою боргу досяг 2,169 трлн гривень. Це на 26,95 млрд гривень, або на 1,26% більше, ніж торік.

У бюджеті України на 2020 рік заклали доходи на рівні 1 трлн 79 млрд гривень і витрати 1,17 трлн гривень.

"Діра" складе 95 млрд гривень. А на держборг витратяться рекордні майже 40% доходів бюджету.

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