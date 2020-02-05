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7 лютого • оновлено в 08:57
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Катастрофа з водою: у Криму окупанти заборонили автомийки та сауни

9.5т
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У Криму окупаційна влада заборонила автомийки та сауни через дефіцит води на півострові.

"Справжня ситуація з водою в Криму. В Сімферополі з 4 лютого заборонені автомийки та сауни. Драконівські обмеження водокористування", – заявив на Facebook колишній представник президента України в Криму Борис Бабін.

Він наголосив, що на такі дії окупанти пішли у піковий та найбільш заводнений час року – навесні води з гір буде значно менше.

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"І тут як раз, уперше з 2014 року, нардепи за дивним збігом обставин, поїдуть дивитися на дамбу біля КПВВ "Каланчак". Якщо все ж таки не вийде піддатися на шантаж та на підкуп окупантів – то Крим буде звільнено значно швидше, ніж ми очікували. Зараз настає момент істини. Чи встоїмо?" – резюмував Бабін.

Катастрофа з водою: у Криму окупанти заборонили автомийки та сауни
Катастрофа з водою: у Криму окупанти заборонили автомийки та сауни

У Криму окупаційна влада заборонила автомийки та сауни через дефіцит води на півострові

У Криму окупаційна влада заборонила автомийки та сауни через дефіцит води на півострові

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат України від "Слуги народу", голова бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов озвучив ідею заробляти, продаючи воду в анексований Крим.

Парламентська асамблея Ради Європи зажадала у Росії повернути анексований Крим Україні. Вимога була висунута низкою країн-членів організації в резолюції з моніторингу виконання своїх зобов'язань, яку ухвалили депутати ПАРЄ.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Новини Криму Крим без води Крим
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Мил Мил
Мил Мил
Аксенов сказал в Крыму валом воды. Чёрное море большое.всем хватит. Пусть пьют
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0
семенов Александр
семенов Александр
Чубаки. не беспокойтесь, не рвите пуканы почем зря. За последние сутки ,то есть с 4 по 5 февраля ,водохранилища Крыма пополнились больше чем за весь январь ))
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4
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Махно Володимир
Махно Володимир
крысчане прибегут как миленькие! а пока я могу выслать пару бочек нечистот им, на переработку!
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3
6
Чорный Сашко
Чорный Сашко
Махно Володимир, жри сам свои помои, в них и купайся, дБ Бл...
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6
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