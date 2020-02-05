Катастрофа з водою: у Криму окупанти заборонили автомийки та сауни

У Криму окупаційна влада заборонила автомийки та сауни через дефіцит води на півострові.

"Справжня ситуація з водою в Криму. В Сімферополі з 4 лютого заборонені автомийки та сауни. Драконівські обмеження водокористування", – заявив на Facebook колишній представник президента України в Криму Борис Бабін.

Він наголосив, що на такі дії окупанти пішли у піковий та найбільш заводнений час року – навесні води з гір буде значно менше.

"І тут як раз, уперше з 2014 року, нардепи за дивним збігом обставин, поїдуть дивитися на дамбу біля КПВВ "Каланчак". Якщо все ж таки не вийде піддатися на шантаж та на підкуп окупантів – то Крим буде звільнено значно швидше, ніж ми очікували. Зараз настає момент істини. Чи встоїмо?" – резюмував Бабін.

У Криму окупаційна влада заборонила автомийки та сауни через дефіцит води на півострові

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат України від "Слуги народу", голова бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов озвучив ідею заробляти, продаючи воду в анексований Крим.

Парламентська асамблея Ради Європи зажадала у Росії повернути анексований Крим Україні. Вимога була висунута низкою країн-членів організації в резолюції з моніторингу виконання своїх зобов'язань, яку ухвалили депутати ПАРЄ.

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