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14 березня • оновлено в 03:09
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Каспаров пояснив, як Путін може використовувати епідемію коронавірусу

2.1т
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Світова криза, що викликана пандемією коронавірусу, буде розвиватися і в найближчі місяці ситуація погіршиться.

Про це йдеться в блозі російського опозиціонера Гаррі Каспарова на OBOZREVATEL. За його словами, причина того, що відбувається у тому, що в останні роки основні інвестиції в економіці були зосереджені на віртуальних технологіях. Але реальні проблеми нікуди не поділися. Їх просто відтіснили на другий план.

Пандемія вірусу

Пандемія вірусу

"Практично за останні 20 років припинилася розробка нових антибіотиків, в дію було введено мінімальне число. Вірусологія перебувала в загоні, це нікому не було вигідно. Це були не ті продукти корпоративної діяльності, які мають високу ринкову ціну. Більшість фармакологічних компаній було зайнято виробництвом препаратів від хронічних проблем", – написав Каспаров.

Все це створило умови для поширення вірусу.

"Безумовно, криза буде розвиватися, ми ще глибоко не зайшли до нижньої точки. Якщо дивитися на статистику по Америці і ЄС, ситуація в найближчі місяці буде погіршуватися. Питання – як далеко це зайде і як скоро ринкові системи на Заході почнуть перебудовуватися. Абсолютно очевидно, що на сьогодні економіка західних країн не готова до такої кризи", – вважає Каспаров.

На його думку, нинішня криза змусить звернути увагу на перекоси в розвитку вільного світу.

"У той же час є небезпека, що диктатори, на кшталт Путіна, будуть намагатися використати кризову ситуацію для нарощування свого політичного капіталу. А це в першу чергу пов'язано з продовженням путінської агресії в усіх напрямках", – підсумував Каспаров.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Коронавірус Криза в Росії
Особи
Гаррі Каспаров Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
вірус Новини Росії
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