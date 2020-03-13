Каспаров пояснив, як Путін може використовувати епідемію коронавірусу

Світова криза, що викликана пандемією коронавірусу, буде розвиватися і в найближчі місяці ситуація погіршиться.
Про це йдеться в блозі російського опозиціонера Гаррі Каспарова на OBOZREVATEL. За його словами, причина того, що відбувається у тому, що в останні роки основні інвестиції в економіці були зосереджені на віртуальних технологіях. Але реальні проблеми нікуди не поділися. Їх просто відтіснили на другий план.
Пандемія вірусу
"Практично за останні 20 років припинилася розробка нових антибіотиків, в дію було введено мінімальне число. Вірусологія перебувала в загоні, це нікому не було вигідно. Це були не ті продукти корпоративної діяльності, які мають високу ринкову ціну. Більшість фармакологічних компаній було зайнято виробництвом препаратів від хронічних проблем", – написав Каспаров.
Все це створило умови для поширення вірусу.
"Безумовно, криза буде розвиватися, ми ще глибоко не зайшли до нижньої точки. Якщо дивитися на статистику по Америці і ЄС, ситуація в найближчі місяці буде погіршуватися. Питання – як далеко це зайде і як скоро ринкові системи на Заході почнуть перебудовуватися. Абсолютно очевидно, що на сьогодні економіка західних країн не готова до такої кризи", – вважає Каспаров.
На його думку, нинішня криза змусить звернути увагу на перекоси в розвитку вільного світу.
"У той же час є небезпека, що диктатори, на кшталт Путіна, будуть намагатися використати кризову ситуацію для нарощування свого політичного капіталу. А це в першу чергу пов'язано з продовженням путінської агресії в усіх напрямках", – підсумував Каспаров.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях.
11 березня по всій Україні було оголошено карантин на термін до 3 квітня.
Під час карантину в Україні через пандемію коронавірусу, який введено з 12 березня до 3 квітня, українці можуть взяти відпустку без збереження зарплати для догляду за дитиною.
71-річна заражена коронавірусів мешканка Радомишля в Житомирській області, яка нещодавно повернулася з Польщі, померла.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.