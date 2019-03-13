Картки заблоковані: в російському банку забили на сполох через новий удар США

У Росії Visa і Mastercard призупинили членство "Єврофінанс Моснарбанку" в платіжних системах, оскільки фінансова установа потрапила під санкції з боку Сполучених Штатів.

Це спричинило за собою блокування карт Visa і Mastercard за кордоном і в Росії, враховуючи обмеження в прийманні карток у пристроях банку, повідомляє ТАСС.

"Відповідно до включення "Єврофінанс Моснарбанку" в список OFAC (Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США), починаючи з 12 березня 2019 року платіжні системи Visa і Mastercard призупинили членство банку в платіжних системах", – зазначили представники російської фінансової установи.

У "Єврофінанс Моснарбанку" додали, що картки Visa найближчим часом будуть замінені на картки російської платіжної системи "Мир".

"Єврофінанс Моснарбанк" на 49,99% належить державному венесуельському фонду національного розвитку Fonden SA, за 25% плюс 1 акцією володіють російські "Газпромбанк" і ВТБ.

Нагадаємо, що в ніч на 30 січня США ввели санкції проти венесуельської державної нафтогазової компанії PDVSA. Вашингтон заборонив проводити з нею угоди, а також заарештував активи компанії у своїй юрисдикції. 8 березня американський Мінфін продовжив термін завершення операцій із цінними паперами PDVSA.

У лютому США розширювали санкційний список декілька разів. До нього увійшли, зокрема міністр нафти Венесуели Мануель Кеведо, глава Національної розвідувальної служби Мануель Рікардо Крістофер Фігера, перший заступник голови Нацрозвідки, командувач президентською гвардією і командувач спецпідрозділами Нацполіції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 березня Міністерство фінансів США ввело санкції проти "Єврофінанс Моснарбанку" через ситуацію у Венесуелі. Банк звинувачують у підтримці режиму президента Венесуели Ніколаса Мадуро і сприянні гуманітарній кризі.

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