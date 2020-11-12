Карантин вихідного дня в Україні: яку допомогу можна отримати від держави

В Україні у зв'язку з введенням карантину вихідного дня програми підтримки "Доступні кредити 5-7-9" і "Часткове безробіття" будуть максимально адаптовані під потреби і запити бізнесу.

Як повідомила пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, також уже напрацьовують нові формати допомоги бізнесу.

В рамках вдосконалення програми "5-7-9" розглядаються такі пропозиції:

розширення кола учасників через підвищення максимального рівня річного доходу підприємств;

можливість застосовувати дохід підприємства за звітний період 2020 року;

питання застави і запровадження портфельних гарантій (до 80% кредиту буде покриватися державою);

послаблення умов щодо фонду оплату праці та чисельності персоналу.

Адаптація програми "Часткове безробіття" до нових карантинних умов: до існуючого бюджету програми додатково виділили коштів на суму 80 млн грн.

Бізнесу допоможуть покрити витрати на зарплату робітникам, яким скорочено робочий час, тим самим зберігаючи робочі місця.

"Під час діалогу підприємцями піднімалося питання орендної плати та можливість від її звільнення/відтермінування. Серед запропонованих варіантів рішень - взаємодія із Торгово-промисловою палатою для отримання спеціальних сертифікатів, що дозволяють застосування механізму форс-мажору", – сказано у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні із суботи, 14 листопада, запроваджують карантин вихідного дня. Найболючіше він вдарить по сфері громадського харчування. На вихідні випадає основна частина виторгу таких закладів.