Карантин вихідного дня: як буде працювати "Нова пошта" та "Укрпошта"

Під час карантину вихідного дня відділення "Укрпошти" і "Нової пошти" працюватимуть за звичайний графіком без змін.

Як повідомила пресслужба "Укрпошти", нові обмежувальні заходи не поширюються на роботу відділень компанії.

Графік роботи відділень "Укрпошти":

Субота – 10:00 - 19:00

Неділя – 10:00 - 15:00

В "Укрпошті" також відзначили, що в період новорічних і різдвяних свят 250 найбільш завантажених відділень працюватимуть без вихідних, інші відділення – за раніше встановленим графіком.

"Нова пошта" також не планує міняти години роботи. Журналісту OBOZREVATEL на гарячій лінії повідомили, що всі відділення працюватимуть за звичним для них графіком вихідного дня.

Субота – 8:00 - 19:00

Неділя – 11:00 – 18:00.

Що закриють на карантин вихідного дня

З 00:00 суботи до 00:00 понеділка мінімум на три тижні.

Закриють:

Заклади харчування, крім їжі на винос.

Будівельні і інші магазини споживчих товарів.

ТРЦ та інші розважальні центри.

Спортзали, фітнес-центри, басейни.

Не будуть проводити масові заходи.

Дозволять працювати:

Супермаркетам і продуктовим магазинам.

Аптекам.

Транспорту з обмеженнями за кількістю пасажирів – тільки сидячі місця.

АЗС.

Дозволяються прогулянки в парках.

Карантин вихідного дня

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з суботи, 14 листопада, вводять карантин вихідного дня. У зв'язку з цим програми підтримки "Доступні кредити 5-7-9" і "Часткове безробіття" будуть максимально адаптовані під потреби і запити бізнесу.