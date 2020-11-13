Карантин вихідного дня: як буде працювати "Нова пошта" та "Укрпошта"
Під час карантину вихідного дня відділення "Укрпошти" і "Нової пошти" працюватимуть за звичайний графіком без змін.
Як повідомила пресслужба "Укрпошти", нові обмежувальні заходи не поширюються на роботу відділень компанії.
Графік роботи відділень "Укрпошти":
Субота – 10:00 - 19:00
Неділя – 10:00 - 15:00
В "Укрпошті" також відзначили, що в період новорічних і різдвяних свят 250 найбільш завантажених відділень працюватимуть без вихідних, інші відділення – за раніше встановленим графіком.
"Нова пошта" також не планує міняти години роботи. Журналісту OBOZREVATEL на гарячій лінії повідомили, що всі відділення працюватимуть за звичним для них графіком вихідного дня.
Субота – 8:00 - 19:00
Неділя – 11:00 – 18:00.
Що закриють на карантин вихідного дня
З 00:00 суботи до 00:00 понеділка мінімум на три тижні.
Закриють:
Заклади харчування, крім їжі на винос.
Будівельні і інші магазини споживчих товарів.
ТРЦ та інші розважальні центри.
Спортзали, фітнес-центри, басейни.
Не будуть проводити масові заходи.
Дозволять працювати:
Супермаркетам і продуктовим магазинам.
Аптекам.
Транспорту з обмеженнями за кількістю пасажирів – тільки сидячі місця.
АЗС.
Дозволяються прогулянки в парках.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з суботи, 14 листопада, вводять карантин вихідного дня. У зв'язку з цим програми підтримки "Доступні кредити 5-7-9" і "Часткове безробіття" будуть максимально адаптовані під потреби і запити бізнесу.