Карантин вихідного дня порушує закон, – юрист

Карантин вихідного дня, який планують ввести в Україні з 14 листопада, порушує Конституцію.

Старший партнер АК "Кравець і партнери" Ростислав Кравець заявив, що введення таких заходів порушує норму Конституції про право на підприємницьку діяльність, передає "Апостроф".

"Щодо юридичних аспектів можу сказати, що без відповідного рішення про введення воєнного чи надзвичайного стану, такі обмеження є незаконними, про що також було сказано в рішенні КС", – пояснив експерт.

Юрист додав, що виникає питання і про те, хто буде відшкодовувати підприємцям збитки.

"Тобто має бути рішення про звільнення цих ТРЦ, закладів громадського харчування, магазинів, які не входять до переліку, яким дозволено працювати, від податку на землю, наприклад. Насправді це тільки спроби створити вигляд, що влада щось робить", – говорить він.

Кравець також додав, що у разі введення подібних заходів бізнес може подавати до суду й захищати свої права. Зокрема, він повідомив, що вже є десятки позовів щодо заборон, що діяли навесні.

"Виявляється адвокатам також заборонено було працювати навесні, і ми подали відповідний позов про відшкодування завданих збитків цими заборонами. Станом на сьогодні вже є десятки подібних позовів. Ми ж зараз повинні говорити про заходи щодо приборкання цього вірусу, а не знову шкодити бізнесу", – сказав адвокат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через стрімке поширення коронавірусної інфекції в Україні вирішили посилити обмеження – ввести жорсткий карантин вихідного дня. Проти таких заходів виступив Мінкульт і низка народних депутатів.

Водночас, лікарка-інфекціоністка, докториня медичних наук Ольга Голубовська заявила, що введення жорсткого карантину в Україні або локдауну спричинить істотний позитивний вплив на стан захворюваності на коронавірус у країні.

З 9 листопада в Україні почало діяти нове карантинне зонування. Усі населені пункти тепер розділені тільки між "червоною" та "помаранчевою" зонами.