Як уникнути штрафу за порушення карантину вихідного дня: озвучено спосіб

В Україні штрафу за порушення карантину вихідного дня можна уникнути, якщо знати тактику поведінки у суді.

Як сказано у статті UBR, за порушення правил карантину винні притягуються до адміністративних штрафів. Протокол про адміністративне правопорушення разом з матеріалами справи розглядає суд і саме він ухвалює рішення про притягнення до відповідальності.

За словами юристів, за час карантину сформувався набір різних тактик поведінки у суді, які можна використовувати, щоб уникнути відповідальності.

"Наприклад, робити упор на незначності правопорушення і непропорційності покарання, у зв'язку з чим просити суд звільнити винну особу від відповідальності. Крім того, іноді поліція не надає суду крім протоколу інші матеріали справи, відповідно, можна посилатися на відсутність доказів правопорушення", – зауважив юрист судової практики ЮК "Де-Юре" Владислав Мартинчук.

Відзначається, що всім бізнесменам порадили не боятися оскаржити штраф у судовому порядку.

"Наша порада всім підприємцям, яких оштрафували за порушення "карантину", – оскаржити такі штрафи у судовому порядку. Мається на увазі оскарження конкретної постанови про накладення штрафу, крім оскарження законності самої постанови КМУ", – підсумував керуючий партнер МЮК Kodex Євген Ковтуненко.

За їхніми словами, постанова Кабміну може бути визнана у суді протиправною і недійсною, наприклад, у зв'язку з тим, що вона ухвалена з порушенням Конституції.

Право на таке оскарження є у будь-якої особи, якої стосується така постанова. Відповідно, одним з можливих варіантів дій є оскарження постанови в суді.

Як правило, оскарження такої постанови не зупиняє її дію і штрафи на підприємців продовжать виносити.

"При цьому у позивача є можливість просити суд застосувати заходи забезпечення шляхом зупинення дії нормативно-правового акту на період розгляду справи. Водночас, застосування таких заходів перебуває на розсуді суду", – зауважив Мартинчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з суботи, 14 листопада, вводять карантин вихідного дня. Найболючіше він вдарить по сфері громадського харчування. На вихідні випадає основна частина виручки таких закладів.

У зв'язку з цим програми підтримки "Доступні кредити 5-7-9" і "Часткове безробіття" будуть максимально адаптовані під потреби і запити бізнесу.