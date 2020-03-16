Карантин вдарив по "Укрзалізниці": пасажири за кілька днів повернули сотні тисяч квитків

З 11 по 15 березня пасажири "Укрзалізниці" повернули 303 тисячі залізничних квитків на загальну суму 86,6 млн грн через введений в Україні карантин.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

"Для повернення коштів за невикористані квитки, придбані в касах, потрібно звернутися до будь-якої залізничної каси. Пасажиру відразу повертають кошти, крім випадків, коли відсутня достатня кількість готівки. В такому випадку гаситься квиток і пасажир може звернутися за своїми коштами у будь-який зручний день в протягом 6 місяців. При цьому кошти повертаються протягом 3-5 днів з моменту звернення пасажира ", – йдеться у повідомленні.

Відзначається, що квитки, придбані через Інтернет, повертаються через онлайн сервіси. Кошти зараховуються на карту протягом 30 календарних днів.

"Укрзалізниця компенсує пасажирам 100% вартості проїзного документа на всі скасовані через введення карантину міжнародні потяги", – запевнили у компанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зв'язку з припиненням пасажирського залізничного сполучення з Польщею "Укзалізніця" скасувала курсування поїздів. Українці обурилися неповної компенсацію грошей за квитки.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!