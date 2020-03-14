Карантин в Україні: як працюватимуть пункти пропуску і митниця

В Україні на час карантину через поширення коронавірусу в світі вносяться зміни в роботу пунктів пропуску на кордоні та правил в’їзду транспорту на територію країни.

Українська митниця на своїй сторінці в Facebook зібрала всю інформацію, яка відома станом на зараз про наявне сполучення із третіми країнами та роботу пунктів пропуску на кордоні.

"Маємо сподівання, вона допоможе бізнесу краще спланувати маршрут для експортно-імпортних операцій, а громадянам України — повернутися додому", – сказано в повідомленні.

Коли Україна закриває кордон для громадян третіх країн?

16 березня з 00:01 Україна закриє кордон для іноземних громадян на 2 тижні. Що робити далі — вирішить РНБО в залежності від ситуації із поширенням коронавірусу Covid-19 у світі.

Чи зможуть потрапити до України іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні?

Так.

Чи зможуть громадяни України повернутись додому у зв'язку з закриттям кордону? Як швидко це потрібно зробити?

Так, зможуть. По поверненню з країн, де зараз вирує коронавірус, українці проходитимуть процедуру обсервації (у разі виявлення симптомів вірусу). Через три доби закривається регулярне авіасполучення. Громадян України просять впродовж цього часу повернутися додому. Усім, хто не встигатиме з об'єктивних причин це зробити, рекомендують звернутися до українських консульств. Таких співвітчизників повертатимуть додому окремими нерегулярними рейсами.

Чи торкнеться вантажних перевезень закриття Україною кордону?

Ні. Встановлені обмеження не стосуються здійснення міжнародних вантажних перевезень. Здорова економіка, стабільне постачання сировини і критичного імпорту, виконання експортних контрактів допомагають забезпечувати виконання соціальних функцій як державним апаратом, так і свідомим бізнесом.

Чи зможуть в'їхати до України водії вантажних автомобілів, транзитного транспорту, екіпажі суден, які не є громадянами України?

Екіпажі суден, автомобілів, літаків зможуть заходити на територію України, але будуть піддаватись медичному огляду.

Які види сполучення для вантажних перевезень працюватимуть на час карантину?

Працюватимуть всі великі пункти пропуску, в тому числі основні аеропорти, порти, наземні пункти пропуску. Обмеження будуть стосуватись певних місцевих пунктів пропуску, піших переходів, малозавантажених залізничних переходів. Держмитслужба переслідувала інтереси бізнесу, подаючи до Кабміну перелік пунктів пропуску, продовження роботи яких є критично важливим для економіки країни. Бізнес не має постраждати.

Що відомо натепер щодо сполучення із країнами-сусідами?

1) Словаччина з 8-ої ранку обмежила для іноземців в'їзд до країни. Авіа, автобусне та пасажирське залізничне сполучення призупинене. Міжнародні вантажні перевезення не припиняються, проте водії транспортних засобів мають бути обладнані захисними засобами. Аеропорти будуть відкриті лише для вантажних рейсів.

2) Молдова зупиняє авіасполучення зі всією Європою, починаючи з неділі, 15 березня, з 12 години ночі.

3) Польща вводить тимчасову заборону на в'їзд для іноземців. Вона почне діяти в ніч з суботи на неділю, з 14 на 15 березня. Тоді ж призупинять міжнародні повітряні та залізничні сполучення.

4) Чехія закриває кордони країни на в'їзд і виїзд з опівночі 16 березня. "Починаючи з півночі 16 березня, буде встановлено повну заборону на поїздки з Чехії. Іноземцям, які проживають або перебувають у Чехії більше 90 днів, також не дозволяється подорожувати", – заявив міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек.

5) Болгарія до кінця тижня оголосить список країн, куди громадянам не дозволять їздити, а також список країн, чиїх громадян не будуть пускати в країну.

Як виглядає ситуація із вантажними перевезеннями країнами Європи? Чи є обмеження?

1) Кордон Італія - Словенія: Словенія обмежила транзит вантажних транспортних засобів з Італії до Словенії. Рух дозволено тільки у випадку, якщо кінцевим пунктом призначення є Словенія або якщо вантажівки завантажені поштовими відправленнями, медичним обладнанням або фармацевтичною продукцією та гуманітарною допомогою. Італія планує закрити кордони також із Словенії до Італії.

2) Кордон Хорватія - Словенія: Кордон закрито для руху важких транспортних засобів та автомобілів з Італії до Хорватії.

3)Кордон Угорщина - Словенія: Кордон закрито для всього руху з Італії до Угорщини.

4) Кордон Австрія - Словенія: На даний момент немає ніяких обмежень.

КПП в Україні

На який пункт пропуску прямувати вантажівкам, допоки РНБО не затвердив перелік ПП, які будуть закриті на час карантину?

Держмитслужба радить перевізникам обирати для перетину кордону ті пункти пропуску, які є основними пунктами сполучення України з іншими державами. Разом з тим, доцільно відслідковувати заходи, які вживають інші країни у запобіганні поширенні інфекції. Це допоможе виключити ситуації, коли вантаж успішно перетнув кордон України, але не зміг пройти митний контроль сусідньої країни, опинившись на нейтральній смузі на невизначений час. Зі свого боку, ми оперативно інформуватимемо про відповідні рішення, ухвалені країнами-сусідами.

Чи вплине закриття частини пунктів пропуску на порядок оформлення митних декларацій?

Ні. Імпортери та експортери, як і раніше, зможуть пройти митний контроль на одному із ПП в межах однієї митниці, зазначеної у декларації. Наприклад, вантаж, який прямував на ПП “Шегині”, зможе заїхати/виїхати через ПП “Краківець” Галицької митниці.

Як митниця перевірятиме гуманітарні вантажі?

За пришвидшеною процедурою. Протягом одного дня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна на два тижні введе повне обмеження авіасполучення через ситуацію з пандемією коронавірусу в світі.

Через оголошений Кабінетом міністрів карантин Україна закриє пункти пропуску на кордонах із країнами Європи.

14 березня у зв'язку з припиненням пасажирського залізничного сполучення з Польщею "Укрзалізниця" скасувала курсування поїздів.

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