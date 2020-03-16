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17 березня • оновлено в 01:35
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Допомога для громадян та поступки бізнесу: схвалено законопроєкт щодо карантину в Україні

2.2т
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Комітет Верховної Ради 16 березня ухвалив законопроєкт, спрямований на підтримку бізнесу в період карантину в Україні через коронавірус.

Про це у Facebook повідомила віцепрезидентка Асоціації платників податків Олена Хотенко. Документ передали на розгляд парламенту.

Згідно з ініціативою, з 1 березня до 30 квітня пропонується:

  • звільнення від ЄСВ усіх ФОП і тих, хто займається незалежною профдіяльністю;

  • тимчасове скасування штрафів і пені за несвоєчасну або неповну сплату ЄСВ, а також несвоєчасне подання звітності щодо ЄСВ;

  • скасування податку на комерційну нерухомість і землю.

Комітет схвалив законопроєкт про підтримку бізнесу на карантині

Комітет схвалив законопроєкт про підтримку бізнесу на карантині

Колаж

Крім того, з 1 березня до 31 травня бізнес можуть звільнити від основних штрафів і пені за порушення податкового законодавства. Ця норма не буде стосуватися порушень зі сплати ПДВ, акцизів і ренти.

На 3 місяці відкладається обов'язкове введення РРО для всіх категорій "спрощенців".

На нові документальні та фактичні податкові та неподаткові перевірки, а також продовження початих можуть ввести мораторій.

Для громадян передбачені такі пільги:

  • скасування штрафів і пені за прострочення виплат за споживчими кредитами з 1 березня до 30 квітня;

  • введення допомоги для тих, хто захворів на коронавірус.

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Податки в Україні Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
Теги
штрафы законопроект Верховна Рада України Економіка України ФОП
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