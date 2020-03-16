Допомога для громадян та поступки бізнесу: схвалено законопроєкт щодо карантину в Україні

Комітет Верховної Ради 16 березня ухвалив законопроєкт, спрямований на підтримку бізнесу в період карантину в Україні через коронавірус.
Про це у Facebook повідомила віцепрезидентка Асоціації платників податків Олена Хотенко. Документ передали на розгляд парламенту.
Згідно з ініціативою, з 1 березня до 30 квітня пропонується:
звільнення від ЄСВ усіх ФОП і тих, хто займається незалежною профдіяльністю;
тимчасове скасування штрафів і пені за несвоєчасну або неповну сплату ЄСВ, а також несвоєчасне подання звітності щодо ЄСВ;
скасування податку на комерційну нерухомість і землю.
Комітет схвалив законопроєкт про підтримку бізнесу на карантині
Колаж
Крім того, з 1 березня до 31 травня бізнес можуть звільнити від основних штрафів і пені за порушення податкового законодавства. Ця норма не буде стосуватися порушень зі сплати ПДВ, акцизів і ренти.
На 3 місяці відкладається обов'язкове введення РРО для всіх категорій "спрощенців".
На нові документальні та фактичні податкові та неподаткові перевірки, а також продовження початих можуть ввести мораторій.
Для громадян передбачені такі пільги:
скасування штрафів і пені за прострочення виплат за споживчими кредитами з 1 березня до 30 квітня;
введення допомоги для тих, хто захворів на коронавірус.
Як писав OBOZREVATEL:
16 березня глава України Володимир Зеленський зібрав олігархів і великих бізнесменів в Офісі президента. Вони обговорили питання допомоги з боку великого бізнесу під час проведення заходів з протидії поширення в країні COVID-19.
Більшість бізнесменів погодилися допомогти уряду. Пізніше один з учасників зустрічі розповів, про що саме вони домовилися.
Також у понеділок Володимир Зеленський провів термінове засідання фракції "Слуга народу". Крім іншого, воно стосувалося законопроєктів щодо COVID-19.
Президент закликав депутатів вийти на пленарний тиждень і проголосувати не тільки за документ про боротьбу з поширенням коронавірусу, але і про ринок землі.
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