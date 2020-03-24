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24 березня • оновлено в 09:28
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Карантин в Україні: Шмигаль пообіцяв виплати для тих, хто залишився без роботи

2.3т
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Українці, які залишилися без роботи в період карантину, отримають від держави фінансову допомогу.

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Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телеканалу ICTV. За його словами, виплати будуть призначені в установленому законодавством розмірі з так званого стабілізаційного фонду, який незабаром сформують.

Шмигаль наголосив, що кошти платитимуть для того, щоб люди змогли перебувати вдома в період карантину.

"Доплати, про які я говорив, соціальні виплати – вони можуть здійснюватися фондом страхування на випадок безробіття вже зараз... Ми точно забезпечимо виплату всім, хто офіційно перебував у відпустці або був звільнений з роботи", – сказав прем'єр-міністр.

Загальна програма підтримки людей буде впроваджена в квітні-травні. Триває робота для того, щоб надати одноразову фінансову підтримку пенсіонерам на час карантину.

Шмигаль додав, що найближчим часом в Україні з'явиться стратегічна економічна рада розвитку країни, разом з якою будуть вживати заходів для найбільш м'якого проходження економічної кризи й подальшого розвитку економіки після неї.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Теги
карантин безробіття
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