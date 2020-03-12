Карантин в Україні: Криклій пояснив, як буде працювати транспорт

В Україні не будуть обмежені залізничні, автобусні та автомобільні перевезення, як за кордон, так і по країні в зв'язку зы спалахом коронавірусу.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час брифінгу у четвер, 12 березня, повідомляє Укрінформ.

"За залізничних перевезеннях - ніяких обмежень. Так само як і по громадському транспорту у нас обмеження відсутні. Єдине, що зрозуміло, додаткова увага приділятиметься до транспортних засобів, які подорожують з країн, де є підтверджені зараження коронавірусом. Якщо говорити про автобусні та автомобільні перевезення, то у нас з 219 пунктів перетину кордону буде 49, тобто тут вже відбувається певне обмеження", - зазначив Криклій.

Він додав, що в Україні також не заплановані обмеження внутрішніх залізничних, автобусних та автомобільних перевезень.

Міністр розповів, що на постійній основі епідеміологи проводять перевірки транспортних засобів, які прибувають в Україну по морю. За словами Криклія, така практика поширена не тільки для виявлення підозри на коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найбільші авіакомпанії МАУ, SkyUp, Wizz Air, Ryanair змушені скасувати рейси з України в європейські країни, а також в Азербайджан і Ізраїль через спалах коронавірусу COVID-19.

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