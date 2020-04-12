Кабінет Міністрів планує компенсувати виплати для зарплат підприємствам, які не звільнятимуть людей на час карантину.

Про це сказав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера". За його словами, уряд буде збільшувати допомоги по безробіттю і вже збільшив мінімальні виплати.

"Допомога у зв'язку з "тимчасовим безробіттям, якщо на підприємствах люди зайняті не повний день, ми будемо компенсувати їм виплати на людей, які знаходяться вдома і які повернуться на роботу після завершення карантину. Тобто ми говоримо: "Не звільняйте людей, ми вам будемо виплачувати до мінімальної зарплати на людей, які не повністю зайняті, які повернуться", – зазначив Петрашко.

Зарплата delo.ua

Міністр також додав, що ця програма буде реалізована в разі позитивного голосування за поправки до бюджету.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уряд України має намір вже в травні створити 500 тисяч робочих місць, щоб уникнути розвитку економічної кризи.

В Україні в зв'язку з карантином тимчасово призупинили діяльність 29% компаній, тоді як 6% повністю закрили свій бізнес.

Кількість безробітних в Україні досягла 364 тис. станом на 7 квітня, що на 13% більше в порівнянні з 2019 роком.