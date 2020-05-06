Карантин продовжено до 22 травня: як оформити кредит з дому

Днями українці отримали чергову дату закінчення карантину - 22 травня, навколо якої закрутився новий виток життя і виникли наступні питання, пов'язані з насущним: як жити далі, дотримуючись карантину, і найважливіше, де взяти кошти на найнеобхідніше?

За прогнозами фінансових аналітиків карткових овердрафтів мало б вистачити на місяць, півтора. Частина населення залишилась без роботи, що цілком передбачувано, оскільки малий та середній бізнес якщо не повністю зупинили свою діяльність, то, як мінімум, продовжили працювати в півсили, перейшовши частково в інтернет-торгівлю, або ж зовсім змінили специфіку діяльності під ті товари масового вжитку, які на сьогодні користуються найбільшим попитом. Але для споживання товарів та послуг людям потрібні гроші. Де їх взяти і на яких умовах, дізнавалися наші колеги.

Банки надали пільгові умови обслуговування своїх клієнтів, запропонувавши кредитні канікули. Але ці умови стосуються поточних кредитів. Але якщо зазвичай люди хоч якось розраховували на свої доходи, то тепер сидячи на карантині вдома з родиною без стабільних грошових надходжень, погашати такі кредити стало неможливо. Окрім того, мати справу з жорстким колекторством в і без того складний час - немає жодного бажання.

Починаючи з 2.04.2020 постановою КМУ було дозволено роботу ломбардів і кредитних спілок. Про це раніше клопотав Нацбанк посилаючись на те, що ломбарди несуть певне соціальне навантаження, даючи можливість покращити своє фінансове становище, закрити питання з грошима на щоденні потреби українців. Ломбарди запрацюють, і люди зможуть отримати робочий фінансовий механізм для задоволення потреб в невеликих позиках.

Проаналізувавши пропозиції ломбардів, нас приємно здивувало те, що ломбарди швидко зорієнтувалися, запропонувавши зручний кредит з кур'єрською доставкою та багатьма акціями і знижками.

Але як можливо оформити кредит і передати предмет застави без відвідування ломбардного відділення, залишаючись на карантині?

Досить просто, запевнили нас в ломбарді "Скарбниця". На сайті компанії люди залишають заявку, після чого в телефонному режимі обговорюють деталі доставки, надсилають свою заставу в ломбардне відділення і отримують гроші. Коли оцінювач отримує посилку від клієнта, він уточнює суму та оформлює електронний договір. Далі ви отримуєте гроші на карту будь-якого українського банку. Непогано, погодьтесь, залишаючись вдома з сім'єю на карантині, отримати кредит з доставкою додому завдяки сервісу "Кредитний кур'єр". Окрім цього, ломбард "Скарбниця" компенсує кур’єрські витрати клієнтам, що уклали договір від 14 днів на суму 1500 гривень й більше.

У національній мережі ломбардів також зазначили, що усвідомлюють, в якому становищі опинилось населення, тому індивідуально підходять до кожного клієнта, пропонуючи пільгові умови обслуговування на випадок втрати платоспроможності. Саме ломбардний кредит, яким користується 10% населення зможе забезпечити фінансову подушку безпеки і допоможе пережити карантин.

Приємно дивує те, що ломбарди за останні роки перетворились із ретроградних кредитних установ в сучасні фінансові супермаркети. Будь-хто може отримати позику з високим рівнем клієнтського обслуговування та широкою лінійкою дистанційних сервісів. Тепер працювати дистанційно та замовляти не лише продукти, готову їжу, ліки, а й гроші з доставкою додому - цілком реально.

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