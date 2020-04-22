Карантин переживуть не всі забудовники: що буде з цінами на квартири в Україні і чи варто купувати

В Україні ринок нерухомості переживає чергову кризу. Карантин, початок масштабної економічної кризи і девальвація гривні ударили по покупцях – попит упав, а ціни у валюті поповзли вгору.

Експерти вважають: карантин переживуть далеко не всі забудовники, а інвестиції в об'єкти, що будуються стають ризикованими. Разом із тим, через подорожчання матеріалів і фінансових проблем вартість житла буде рости.

Детальніше про те, чи варто купувати нерухомість під час кризи і як зміняться ціни – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Ціни будуть рости, а попит – падати

Вторинний ринок. На вторинному ринку житла всі ціни фіксуються в доларах, а квартири продають за еквівалент у гривні. Ринок нерухомості переживає вже не першу кризу, розповідає ріелтор Максим Бабуряк, і щоразу повторюється одна і та ж ситуація: у гривні ціни ростуть, а в доларах – падають.

Найімовірніше, така тенденція повториться і цього року. Попит на квартири знижується, незважаючи на все ще низьку довіру до банків і відносну надійність інвестицій у нерухомість.

Ринок нерухомості в Києві

"Люди бояться робити великі покупки в такій ситуації. Особливо це стосується молодих сімей, які збирали гроші на житло роками, заробляють у гривні і розраховували на певну суму. При курсі в 25 квартира за 35 тис. доларів це 875 тис. грн, а при курсі в 27 грн/$ це вже 945 тис. І цю різницю потрібно десь знайти", – розповідає ріелтор.

З іншого боку, на певні поступки готові піти і продавці. Вони, розуміючи складну ситуацію, іноді йдуть назустріч і готові зробити знижку. Правда, з іншого боку, ті, хто не поспішає швидше позбутися свого житла, спеціально затягують продаж, щоб витягти більше грошей.

"У нас дійсно за минулий рік було зростання цін приблизно на 10% у гривні. Але це пов'язано насамперед із падінням курсу долара. Здавалося б, у гривні ціни повинні були знижуватися, якщо ціни фіксуються в доларах. Але так ринок не працює, поступово росли ціни і в доларах, і в сумі побачили підвищення", – пояснює Бабуряк.

За оцінками ріелтора, в цьому році ціни в гривні на "вторинці" можуть вирости приблизно на 10-15%, незважаючи на те, що попит на квартири буде падати.

Первинна нерухомість. А ось у забудовників ситуація складніша. "Не всі компанії переживуть карантин. Зараз відбудеться природний відбір і переоцінка цінностей. Хтось через курсові качелі, інфляції і падіння попиту зупинить проєкти, надалі, можливо, навіть банкрутство деяких гравців", – розповіла в коментарі представниця одного із забудовників Анна Лаєвська.

"Не всі компанії переживуть карантин. Зараз відбудеться природний відбір і переоцінка цінностей. Хтось через курсові качелі, інфляції і падіння попиту зупинить свої проєкти", – розповідає Лаєвський.

Залишаться ті, хто ще до кризи зумів вибудувати правильну модель девелопменту. У цілому ринок чекає самоочищення, менша конкуренція і перерозподіл попиту.

"У 2020 році нас чекає збалансування попиту і пропозиції. До цього є всі передумови. По-перше, обсяги будівництва продовжують знижуватися. Уже в 2019 році ми бачили, що компанії переглянули кількість проєктів у портфелі, які перебувають одночасно в роботі, і побудували менше квадратних метрів, ніж, скажімо, в 2017. У 2020 через карантин і його фінансові наслідки теж деякі проєкти підуть поки "на полицю", – прогнозує Лаєвський.

Потягне вгору ціни на нерухомість збільшення собівартості будівництва у зв'язку з економічними наслідками карантину і доларом, що підскочив. Ціни також можуть вирости на 10-15%.

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"З падінням доходів чекати напливу покупців не варто, я вже говорила вище. Навпаки зараз посилиться боротьба за кожного. І дуже хочеться, щоб це була битва найсильніших – концепціями, якістю будівництва, форматом, а не демпінг-ціною", – каже Анна Лаєвська.

Чи варто купувати квартири в 2020-му

Експерти сходяться на думці: найбільше постраждають власники морально застарілого житла. Насамперед мова йде про "хрущовки". Термін експлуатації такої нерухомості добігає кінця, а їм доводиться конкурувати з новобудовами і "свіжою" вторинкою.

Незважаючи на кризу, українці продовжать купувати нерухомість, хоча і будуть робити це більш обережно. Максим Бабуряк радить: вибираючи між великою знижкою при вкладенні на початковому етапі будівництва і покупкою вже готового нового житла, потрібно подумати тричі. З одного боку економія в першому варіанті може скласти до 30%, а з іншого – є ризик зовсім залишитися без житла.

"Я б зараз дуже акуратно ставився до вкладення коштів у новобудови. Особливо в економ-сегменті. Там низька моржінальность, маленький маневр і в таких проєктах насамперед будуть проявлятися проблеми", – радить Бабуряк.

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